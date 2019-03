Vielfältigkeit der Keramik zu bestaunen

Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) An diesem Wochenende öffnen insgesamt 49 Werkstätten in Brandenburg ihre Türen und bieten Einblicke in das Schaffen der dort arbeitenden Handwerker – darunter in Velten, Marwitz und Klein-Ziethen.

An den am Sonnabend und Sonntag stattfindenden Tagen der offenen Töpfereien beteiligt sich auch Petra Manthei aus Klein-Ziethen. Ihre Töpferei, Am Dorfplatz 1a, ist – wie die weiteren teilnehmenden Werkstätten – an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Petra Manthei lädt ein, zu Kaffee und Kuchen ihre Unikate in Augenschein zu nehmen. Ihre Kollegin, Töpfermeisterin Manuela Malenz aus Velten, schließt sich der Aktion ebenfalls erneut an. "Lange im Traditionellen verhaftet, geht die Keramik heute vielfältige Wege", macht sie Lust, ihre Kreationen in der Töpferei Malenz, Am Anger 1, kennen zu lernen. Sie verspricht individuell gestaltetes Geschirr, künstlerische Objekte, Stelen und Unikate. Bundesweit Bekanntes gibt es in den Werkstätten von Hedwig Bollhagen in Marwitz, Hedwig-Bollhagen-Straße 4, zu sehen und für den einen oder anderen sicher neu zu entdecken. Führungen werden angeboten, Keramiken können selbst bemalt werden.