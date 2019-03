Neue Hauskrankenpflege in Liebenwalde eröffnet

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Mit der "Hauskrankenpflege am Markt" erweitert die Tagespflege "Am Park" an der Zehdenicker Straße ihr Angebot in und rund um Liebenwalde. Am 1. März konnte das Büro der Hauskrankenpflege "Am Markt" eröffnet werden, wie Britta Hlozek berichtet. Noch steht in den Räumen nicht alles am Platz, doch die Computer sind angeschlossen und die Unterlagen und Arbeitsmaterialien sortiert. Damit ist alles so vorbereitet, dass die drei Mitarbeiter ihre Dienste anbieten können. Dazu gehören Janine Pamperin als Pflegedienstleiterin sowie Karin Lange und Angelika Poleß-Gürgen.

Das Angebot der Hauskrankenpflege umfasst drei Komponenten, erklärt Britta Hlozek: die Beratung des Betroffenen und seiner Angehörigen, die medizinische Versorgung und Pflege und die Unterstützung aller notwendigen Arbeiten bei der Erledigung der häuslichen Wirtschaft. "Es gibt viele Menschen, die auch im höheren Alter noch alleine leben und ihr bekanntes Wohnumfeld nicht verlassen wollen. Das ist ihnen vertraut, das möchten sie nicht missen. Doch manchmal brauchen sie zum Beispiel nach einer Operation oder einer Krankheit Hilfe, um den Alltag zu Hause bewältigen zu können. Da bieten wir eine Beratung an, wie und wo eine solche Pflege beantragt werden kann. Das gilt gleichermaßen für Angehörige, die entweder arbeitsbedingt oder weil sie einfach mal in den Urlaub fahren wollen, die zu Hause verbliebenen Angehörigen versorgt wissen wollen. Das ist dann die sogenannte Verhinderungspflege", erklärt die Fachfrau das Angebot.

Zu den praktischen Leistungen gehören im medizinischen Bereich unter anderem die Wundversorgung, der Verbandswechsel und die Medikamentengabe. "Die Kollegen fahren dann zu den Leuten und gucken sozusagen nach dem Rechten", erklärt Britta Hlozek weiter.

Im Bereich der Hauswirtschaft umfasst das Angebot alle Arbeiten, die notwendig sind, damit die Patienten in ihrem gewohnten Zuhause bleiben können. Dazu sind das Waschen ebenso wie die Hilfe beim Rasieren oder das Kämmen der Haare. Doch auch die Erledigung des Einkaufs, das Aufräumen vor Ort, eine Hilfe beim Kochen oder der Spaziergang können dazu gehören. In Liebenwalde will sich die neue Hauskrankenpflege mit einem Tag der offenen Tür vorstellen. "Aber erst, wenn sich die Kollegen eingearbeitet haben und es etwas wärmer ist", kündigt Britta Hlozek an. (veb)

Die Hauskrankenpflege "Am Markt" befindet sich an der Ernst-Thälmann-Straße 21 in Liebenwalde. Das Büro ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr besetzt. Telefonisch ist es unter 033054 839992 zu erreichen.