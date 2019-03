A 10: Langer Stau nach Unfall

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Nach einem Unfall auf dem Berliner Ring bei Mühlenbeck hat sich am Freitagmorgen ein Stau zurück bis zum Autobahndreieck Oranienburg gebildet. Nach Angaben der Polizei kollidierte zu Beginn der Baustelle ein schwedischer Lkw mit zwei Pkw aus Oberhavel. Wer die Vorfahrt missachtet hatte, war am Vormittag noch unklar. Eine 18-jährige Frau musste mit einem Schock in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach mit..

Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Der Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen.

Zeitweise war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt. Gegen 9.45 Uhr konnte eine Spur wieder genutzt werden. Danach löste sich der Stau langsam auf.