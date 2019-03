Wettbewerb startet

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Nachdem die Falkensee Stadtverordneten auf ihrer vergangenen Sitzung einen Kunstwettbewerb zur künstlerischen Gestaltung des Spandauer Platzes zugestimmt haben, ist dieser nun gestartet. Der Kreisverkehr liegt an einer stark befahrenen Landesstraße und ist zugleich Hauptzufahrt in die Stadt aus Richtung Berlin. Die künstlerische Gestaltung in Form eines auf der Innenfläche des Kreisverkehres installierten Kunstobjektes soll die charakteristischen Merkmale der Stadt Falkensee aufnehmen und zur positiven Außendarstellung der Stadt beitragen.

Bis zum 30. April 2019 können sich künstlerisch und gestalterisch tätige Personen aus dem Havelland und der Region mit ihrer Idee bewerben. Eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und der Stadtverordnetenversammlung, wird anschließend ein Projekt auswählen und dieses der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorschlagen. Für die Ausführung und Umsetzung des gewählten Siegerprojektes stehen Mittel in einer Gesamthöhe von maximal 20.000 Euro brutto aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung.

Das Anmeldeformular sowie die Teilnahmebedingungen, einen Lageplan und eine Übersicht aller im Wettbewerb einzureichender Unterlagen finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt Falkensee auf www.falkensee.de (rechtes Menü, Ausschreibungen).(pm)