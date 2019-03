Wilhelmstraße wird ab 18. März gesperrt

Roland Becker

Velten (MOZ) Ab Montag, 18. März, ist die Wilhelmstraße im Abschnitt zwischen Viktoriastraße und Verbindungsweg voll gesperrt. Betroffen ist auch das Ofen- und Keramikmuseum. Der Grund liegt in der am selben Tag beginnenden Sanierung der Straße. Eine Umleitung ist laut Rathaussprecherin Ivonne Pelz ausgeschildert. Wenn dieser Bauabschnitt voraussichtlich Anfang Juli fertig ist, verlagern sich die Arbeiten Richtung Mühlenstraße, auch dort wird es eine Vollsperrung geben. Vorgesehen ist, dass die Wilhelmstraße im Oktober wieder durchgehend für den Verkehr freigegeben werden kann. Der Ausbau der Straße, der eigentlich schon im vorigen Jahr geschehen sollte, wird knapp 1,5 Millionen Euro kosten.

Ebenfalls ab 18. März ist die Seydlitzstraße komplett gesperrt. Diese Sanierung, die Ende Juli abgeschlossen sein soll, wird rund 275 000 Euro kosten. Die Sanierungsarbeiten in der Grünstraße werden voraussichtlich in der Woche nach Ostern beginnen. Voraussetzung dafür ist, dass der Hauptausschuss der Vergabe am 1. April zustimmt.

Für Bahnkunden, die derzeit gerade von Streckensperrungen betroffen sind, werden neue Einschränkungen angekündigt. Wegen der Konstruktion der neuen Bahnsteigüberführung verkehrt zwischen 1. und 3. April nur ein Zug pro Stunde. vom 4. bis 11. April sowie vom 6. bis 17. Mai fahren alle Züge ohne Halt durch. Konkrete Infos will die Bahn später liefern.

Schließlich werden derzeit, ohne dass der Verkehr erheblich beeinträchtigt wird, Bäume an der sanierten Berliner Straße gepflanzt.