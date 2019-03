Zweiter Infoabend zur Heidekrautbahn

Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Erneut wird mit einem großen Andrang zum zweiten Informationsabend zur Heidekrautbahn gerechnet. Am Montag, 11. März, wollen die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) und die Gemeinde Mühlenbecker Land über die geplante Reaktivierung der historischen Stammstrecke durch Mühlenbeck und Schildow informieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Schildower Bürgersaal an der Franz-Schmidt-Straße 3.

"Die NEB möchte über diese Veranstaltung direkt mit Bürgern ins Gespräch kommen: Wo gibt es noch offene Fragen? Wo müssen individuelle Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden? Welche Lösungen wären denkbar?", teilt Gemeindesprecherin Rita Ehrlich mit.

Die Bürgerinitiative "Dialog Heidekrautbahn" hat bereits Gesprächsbedarf angemeldet. Nach ihren Recherchen werden weit weniger Fahrgäste die Verbindung nutzen, als derzeit von der NEB prognostiziert. Sie bezieht sich dabei auf eine Untersuchung im Auftrag des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2017.

Der nächste Infoabend findet am 25. März im Mühlentreff an der Mühlenbecker Hauptstraße statt. Weitere folgen in Pankow, Blankenfelde und Schönwalde.