Sonderbriefmarke zur Landesgartenschau

Christian Schönberg

Wittstock (MOZ) Die Landesgartenschau in Wittstock wird nun auch vom Neuruppiner Versandunternehmen Turbopost ins Blickfeld der Kunden gerückt. Seit dieser Woche sind Briefmarken erhältlich, auf denen das Logo des Großereignisses an Dosse und Glinze prangt.

Die Marken sind schlicht gestaltet: Auf weißem Grund ist zentral das Symbol der Laga-Rose zu erkennen, deren Blütenform der von oben betrachteten Stadt-Silhouette Wittstocks nachempfunden ist. Überdies gibt es die Schriftzüge "Landes" und "Gartenschau". Nicht zuletzt ist das Firmenzeichen aufgedruckt und natürlich der Wert: Die Marke gibt es in zwei Varianten, einmal für 0,45.Euro für den Postkartenversand und schließlich für 0,65 Euro für die Briefe.

"Wir haben sie mit einer Stückzahl von insgesamt 50 000 gedruckt", sagte Turbopost-Geschäftsführer Matthias Bartsch am Donnerstag bei der Präsentation der Postwertzeichen. "Bei Bedarf können wir aber auch noch aufstocken." Verkauft werden die Marken an allen Filialen des Unternehmens, aber auch an den Empfangseinheiten der Laga. Dann werden dort auch auch Turbopostkästen stehen, so dass sich ein Gruß von der Blumenschau in alle Welt verschicken lässt.(crs)