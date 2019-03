Vorbereitungen für Seefestival gehen in die heiße Phase

Brian Kehnscherper

Wustrau (MOZ) Wustrau. Für Gesine und Marten Sand geht es jetzt richtig los. Die Macher des Seefestivals Wustrau haben noch vier Monate, bevor die diesjährige Spielzeit beginnt. Nun sind auch die Flyer fertig, mit denen für die Festspiele geworben wird.

Für die 15. Saison, die auf das Festjahr zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes fällt, haben die beiden 25 000 Flugblätter drucken lassen. Doch auch ohne diese Werbung haben sich einige Höhepunkte der Saison bereits bei Theaterfans herumgesprochen. So ist laut Marten Sand der von dem Schauspieler Walter Plathe gestaltete Abend mit komödiantischen Szenen von Otto Reutter bereits jetzt sehr gefragt. Und auch das Georg-Kreisler-Programm, das der bekannte Mime Tom Quaas auf die Bühne bringen wird, erfreut sich großer Beliebtheit. Die beiden bekannten Darsteller ziehen eben Publikum. Marten Sand hält Quaas sogar für den derzeit besten Schauspieler Deutschlands. Der Seefestival-Macher würde sich daher wünschen, dass sich die Besetzung der beiden als tragende Rollen im diesjährigen Hauptstück, ebenso auf die Nachfrage auswirkt. Quas und Plathe gehören zur Besetzung von "Was ihr wollt". Regisseur Sand hat sich für die Wustrauer Version der Shakespeare-Komödie weitestgehend an den Originaltext gehalten. Um den Schauspielern ihre Parts so angenehm wie möglich zu machen, hat Sand dazu acht verschiedene Übersetzungen des Urtextes verglichen. Als Reminiszenz an den märkischen Dichter Fontane hat Sand zudem einige Zitate aus dessen Feder einfließen lassen und lässt ihn als Narren im Stück auftreten. "Was ihr wollt" wird laut Sand die bisher größte Inszenierung des Seefestivals. "Wir haben acht Schauspieler und vier Musiker", sagt er. Die Mitglieder der Gruppe "Horch", die das Festival auch mit einem Konzert eröffnen werden, schrei­ben eigens für das Wustrauer Hauptstück Lieder.

Das Bühnenbild für das Stück entwickeln er und seine Frau derzeit. Zudem haben bereits die ersten Vorproben mit einigen Schauspielern begonnen. Dabei werden die Texte der Rollen gelesen, wobei die Darsteller ein Gefühl für die Eigenschaften ihrer Figuren entwickeln. Im gesamten Ensemble wird ab Juli geprobt – dann schon auf dem Gelände der Richterakademie.(bk)

Das Sefestival wird am 5. Juli um 20 Uhr mit einem Konzert der Gruppe "Horch" eröffnet. "Was ihr wollt" feiert am 12. Juli um 20.30 Uhr Premiere. Karten gibt es unter 033925 90191.