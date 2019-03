Geldautomat in Hennigsdorf geknackt – Polizei sucht nach Dieb

Elke Kögler

Hennigsdorf (MOZ) Die Polizei sucht Hinweise zu folgendem Mann, der am 9. Juli gegen 3.45 Uhr versucht hat, den Geldautomaten im Parkhaus in der Rathenaustraße in Hennigsdorf aufzubrechen: Er ist 30 bis 35 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat dunkelblonde zum Seitenscheitel gekämmte Haare und Tätowierungen auf den Unterarmen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 03301/8510 entgegen.