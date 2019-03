Stadtverordnete planen runden Tisch zur Erdgassuche

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Insgesamt 50 Personen werden an dem von der Stadtverordnetenversammlung Zehdenick initiierten Runden Tisch am Montag, 11. März, teilnehmen. Er beginnt um 18 Uhr im Speisesaal der Lindengrundschule. Dies teilten der Vorsitzender de Stadtverordnetenversammlung, Hartmut Leib, und der amtierende Bürgermeister Dirk Wendland am Mittwoch in einem Pressegespräch mit.

Für die Moderation konnte Pfarrer Andreas Domke gewonnen werden, als Zeitrahmen sind zwei Stunden vorgesehen. Am Runden Tisch werde laut Wendland sämtliche Stadtverordnete sitzen, die Ortsvorsteher, drei Vertreter der Verwaltung, acht Personen der Bürgerinitiative, Jasper Resources, ein Mitglied des Landesbergamts sowie ein Professor für Geoforschung aus Potsdam. Von Zehdenicker Seite stoßen noch die Gewo und die Stadtwerke dazu, außerdem Einwohner, die der Verwaltung bei der Stadtverordnetensitzung am 8. Februar "bekannt geworden sind", wie Wendland es formuliert.

"Wir haben die Form des Runden Tisches gewählt", erläutert der amtierende Bürgermeister, "weil wir uns davon den größten Erfolg versprechen". Eine Veranstaltung mit 400 Personen in einer Turnhalle funktioniere nicht. Besonders freue er sich, dass das Landesbergamt in Cottbus zugesagt habe, genauso wie der Wissenschaftler. Vehement betont Wendland, dass es keine Geheimveranstaltung sei.

Hartmut Leib stellt die Intention der Stadtverordnetenversammlung heraus, alle mit dem Thema befassten Personen und Institutionen an einen Tisch zu bringen, dort sachlich zu diskutieren und so einen Informationsstand für alle herzustellen. Der Vorsitzende der Stadtverordneten wies darauf hin, dass die Stadt Zehdenick zwar ein so genannter "Träger öffentlicher Belange" sei, dessen Meinung als eine unter mehreren gehört werde, sie aber keinerlei Entscheidungskompetenz in diesem Fall habe.

Die läge beim Landesbergamt in Cottbus. Leib verspricht sich vom Runden Tisch, dass sich sämtliche Teilnehmer informieren werden und sich eine Meinung bilden können. Danach sieht der Vorsitzende die Stadtverordneten in der Pflicht: "Jeder wird sich jetzt bekennen müssen – in welcher Form auch immer", so Leib. (wg)