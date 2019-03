dpa

Brieselang (dpa) Ein Motorradfahrer ist am Freitag an einem beschrankten Bahnübergang in Brieselang im Landkreis Havelland ums Leben gekommen. Ein Zug erfasste den Mann aus bisher noch nicht geklärten Gründen, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam. Die Nauener Chaussee wurde am Unfallort gesperrt. Der Zugverkehr war unterbrochen.