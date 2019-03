Helmut Augustiniak

Nauen Die Wintervorträge der Heimatfreunde Nauen fanden kürzlich ihre Fortsetzung mit dem Thema "Der ehemalige Staatsbahnhof in Nauen". Noch nach Beginn des Vortrages kamen Zuhörer, die sich auch auf den Fußboden setzten, weil es keine Stühle mehr gab.

Der Vortrag zur Geschichte des Bahnhofs in den vergangenen 150 Jahren wurde von Wolfgang Seeger und Wolfgang Johl gestaltet. Ein Besucher stellte die Frage: "Woher kommt der Name Staatsbahnhof?" Wolfgang Johl wusste es: "Ein Staatsbahnhof ist ein Teil der Eisenbahn, die sich in Staatsbesitz befindet. Hier war es die Eisenbahn des Staates Preußen." Während des Bestehens des Staates Preußen unter der Herrschaft der Hohenzollern wurde der Bahnhof oft von Mitgliedern der Herrscherfamilie als Umsteigebahnhof für ihre Fahrt in den Norden Deutschlands benutzt. Das "Osthavelländische Kreisblatt" berichtete dann in einer Notiz, welches Mitglied der kaiserlichen Familie gerade in Nauen weilte.

Die beiden Heimatfreunde referierten über den Zeitraum von 1846 bis 1945. Der Bau des Bahnhofs 1846 am ursprünglichen Stadtrand ist den Befürchtungen der Nauener Bürger geschuldet, die Eisenbahn würde die Stadt mit Lärm und Luftverpestung überziehen. Andere Städte handelten ebenso. Die Friesacker Bürger leiden heute noch darunter.

Die Bahnhofsgebäude in den verschiedenen Städten an der Strecke Berlin-Hamburg ähneln sich. Es waren Wiederverwendungsprojekte. Das sparte Projektierungskosten. Die Bahn wurde von einer Aktiengesellschaft gebaut, dann aber 1884 verstaatlicht. 1891 wurde Nauen ein Halt für die Strecke Berlin - Hamburg. Seit 1890 war der Bahnhof auch in den Vorortverkehr nach Berlin mit einbezogen. Die Schienen verliefen ebenerdig und querten die Dammstraße. Durch den ständig steigenden Eisenbahnverkehr häufte sich die Sperrung der Dammstraße und es wurden Beschwerden von Landwirten und Gewerbetreibenden über die langen Wartezeiten an der Schranke laut.

1912 wurde die Höherlegung der Bahnstrecke in Angriff genommen. Zur Schaffung von Baufreiheit wurden die sich am Bahndamm befindlichen Gebäude der Nauener Molkerei gesprengt, ergänzte Bodo Kalkowski die Referenten. Die Aufschüttung des Bahndammes erfolgte mit Sand aus der Umgebung der Stadt. Der erste Güterzug fuhr 1914 über die fertiggestellte Brücke an der heutigen Graf-Arco-Straße.

Die weiteren Bauten wurden mit Hilfe von Kriegsgefangenen aus dem Kriegsgefangenenlager Bergerdamm errichtet. In der damaligen Presse gab es fast täglich Meldungen über entflohene Gefangene, aber auch über die Häufung von Lebensmitteldiebstählen durch die deutsche Bevölkerung. Die Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Lebensmitteln war katastrophal. Schon 1917 trafen die Hamsterzüge aus Berlin ein, wie sie auch 1945 den älteren Zuhörern in Erinnerung sind. Es wurden schon mal über 10.000 verkaufte Fahrkarten an den Wochenenden gezählt.

In den Jahren der Weimarer Republik und der NS-Zeit entwickelte sich der Bahnhof Nauen zu einem bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt. 1938/39 gab es schon Vorleistungen für den Bau eines S-Bahnanschlusses von Berlin nach Nauen. Der Krieg beendete die Arbeiten. Ein schreckliches Kapitel in der Geschichte war die Bombardierung am 20. April 1945 in zwei aufeinanderfolgenden Wellen von alliierten Bombenflugzeugen. Die sich auf dem Bahnhofsvorplatz befindenden Splittergräben konnten nur ungenügenden Schutz bieten. 85 Todesopfer wurden gezählt.

Im März werden die beiden Referenten über die Geschichte des Hauptbahnhofes bis nach der Wende berichten. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.