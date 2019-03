Außergewöhnliche Show im Rahmen der Tanzwoche

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am kommenden Freitag, dem 15. März, beginnt mit einer großen Tanzshow von Tänzern und Tänzerinnen Eisenhüttenstädter Vereine die 27. Tanzwoche. Das Festival bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Einer der Höhepunkte dürft am Sonntag, dem 17. März, um 17 Uhr, der "Dance Day" sein mit dem "Odyssey Dance Theatre" aus den USA.

"Dance Day ist eine ganz außergewöhnliche Tanzshow, in einer berauschenden Vielzahl an Tanzstilen und Techniken, voll von Leidenschaftlichkeit und Emotion, bestehend aus zwei Teilen", heißt es in der Vorankündigung. Teil eins ist eine Ehrung an den vor drei Jahren, viel zu früh verstorbenen, großartigen US-Künstler Prince. Prince – seit 1978 im Musikbusiness tätig – galt als ein Multitalent. Er schrieb seine Liedtexte, komponierte, arrangierte und produzierte seine Songs selbst. Mit Choreographien zu den unvergleichlichen Prince-Hits, wie "Little Red Corvette", "When Doves Cry", "Kiss" oder "U Got the Look", will das Ensemble eine Party wie in den 1999er Jahren feiern.

Teil zwei ist eine Hommage an die Musik von Michael Jackson. Nach den weltbekannten Songs wie ABC, Rockin´ Robin, Thriller, Earth Song und Billie Jean erschafft das Odyssey Dance Theatre eine Tanz-Show, die den Künstler Michael Jackson mit Bewegung und Tanz ehrt und die Bühne zum "Brennen" bringt.

Seit 1995 begeistert "Odyssey Dance Theatre", das sich gerade auf einer Europa-Tournee befindet, weltweit das Publikum mit einzigartigen Tanzproduktionen mit den Arbeiten renommierter Choreographen wie Liz Imperio, die für Madonna choreographierte, Eldon Johnson, Roni Koresh und Mia Michaels, bekannt für ihre Choreographien für Celine Dion’s Mega-Show "A New Day" in Las Vegas. Das umfangreiche Repertoire und der Formenreichtum an unterschiedlichen Tanzstilen von Odyssey Dance Theatre, seine Auswahl verschiedenster Musikrichtungen, Kreativität und Disziplin, technische Virtuosität und eine unvergleichliche Ausstrahlung der Tänzer und Tänzerinnen versprechen ein einmaliges Tanz-Erlebnis.

Karten für die Veranstaltungen der Tanzwoche gibt es unter anderem im Tourismusbüro in der Lindenallee 25 oder unter www.reservix.de