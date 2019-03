Geld an falschen Polizisten überwiesen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von einem falschen Polizisten hat sich ein Rentnerehepaar in Frankfurt betrügen lassen. Darüber informierte am Freitag eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost. Die beiden Rentner gaben an, dass sie einen Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten haben. Dieser gab ihnen eine Telefonnummer die sie umgehend kontaktieren sollten, um einer Festnahme zu entgehen. Dort meldete sich ein angeblicher BKA-Beamter und gab vor, es lägen internationale Haftbefehle gegen die beiden wegen Steuerhinterziehung vor. Nur durch eine Kaution könnten sie dieser Zahlung entgehen. Die beiden Rentner fühlten sich unter Druck gesetzt, überwiesen schließlich das Geld. Nun erstatteten sie Anzeige wegen Betruges.