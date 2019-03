"Zinnlos wäre sinnlos"

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Während es anderswo "Keine Feier ohne Meier" heißt, trifft für Eberswalde eher "Keine Veranstaltung ohne Carsten Zinn" zu. Der Kommunalpolitiker ist omnipräsent. So verwundert es auf den ersten Blick nicht, dass er am 26. Mai erneut antritt. Auf den zweiten Blick aber schon.

"Ich habe mich arg kurzfristig entschieden, zum dritten Mal für die Eberswalder Stadtverordnetenversammlung und erstmals für den Barnimer Kreistag zu kandidieren", sagt der 61-Jährige, dem selbst seine politischen Widersacher, von denen er einige hat, ohne Zaudern bescheinigen, dass er sein Ehrenamt ernst nimmt. Wohl niemand studiert die Beschlussvorlagen gründlicher als er. Und keiner kommt besser vorbereitet in die Sitzungen. Sein Netzwerk ist legendär, seine Wortmeldungen, ob per Mail oder am Mikrofon, werden geliebt oder gehasst. Kalt lassen sie kaum jemanden.

Deshalb wäre es in Eberswalde wohl mit Verwunderung aufgenommen worden, wenn sich Carsten Zinn nach der im Sauseschritt zu Ende gehenden Wahlperiode aufs Altenteil zurückgezogen hätte. Doch beinahe wäre es so gekommen. Denn der gebürtige Thüringer, der zur Wende 1. Sekretär der Kreisleitung der Freien Deutschen Jugend war und danach unter anderem als Wachmann gearbeitet hat, bevor er arbeitslos wurde, hat massive gesundheitliche Probleme. "Ich bin auf der linken Seite angeschlagen", betont der Eberswalder. Dies sei aber rein körperlich und keineswegs politisch zu verstehen. Über kurz oder lang werde er nicht umhinkommen, sich einer Hüft-OP zu unterziehen. "Ich habe mich schließlich doch dazu entschieden, mich von den Wehwehchen nicht unterkriegen zu lassen", sagt Carsten Zinn, der aktuell für das Unabhängige Wählerbündnis im Stadtparlament sitzt. Seine Fraktionskollegen Günter Spangenberg und Otto Baaz hätten erklärt, aus Alters- und Gesundheitsgründen am 25. Mai um 23.59 Uhr als Stadtverordnete aufzuhören. Erschwerend komme hinzu, dass hinter dem Unabhängigen Wählerbündnis kein Wahlträger mehr stehe. Inhaltliche Differenzen waren der Auslöser dafür gewesen, dass sich die Fraktion zum 1. Februar 2018 umbenannt hatte und seither "unabhängig" statt "alternativ" im Namen führt.

Er hätte es auch für möglich gehalten, sich anderen Listen anzuschließen, gibt Carsten Zinn zu. Besonders sympathisch seien ihm die Bürger für Eberswalde mit ihren vielen jungen Bewerbern und ihrem hohen Frauenanteil. "Aber in dieser Truppe waren dann doch die Bedenken zu groß", sagt der Wahlkämpfer, der jetzt als Einzelbewerber sein Glück versucht. Im Wissen darum, dass er auf diesem Weg einige Hürden zu überspringen hat. So muss er jeweils 20 Unterstützer finden, die mit ihren Unterschriften seine Kandidatur für Stadtverordnetenversammlung und Kreistag legitimieren. Dass er doch Mut gefasst habe, sich dem Wähler-Votum zu stellen, sei ein Ergebnis vieler ermunternder Gespräche. Deren Botschaft fasst der 61-Jährige, nicht frei von Eitelkeit, so zusammen: "Zinnlos wäre sinnlos!"

Sollte er es in die Stadtverordnetenversammlung und/oder in den Kreistag schaffen, werde er sich weiter vor allem für das Brandenburgische Viertel und andere soziale Brennpunkte in Eberswalde und im Barnim einsetzen. "Ich weiß aus eigenem Erleben, wie es Hartz-IV-Empfängern geht", betont er.

Auf Veranstaltungen wird Carsten Zinn nach wie vor häufig anzutreffen sein. "Volksvertreter müssen dem Volk aufs Maul schauen", findet er.