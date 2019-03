Einfamilienhaus brennt in Woltersdorf

Annemarie Diehr

Woltersdorf (MOZ) In einem Einfamilienhaus in Woltersdorf hat es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gebrannt. Die Polizei erhielt gegen 2.45 Uhr Kenntnis von einem Feuer in der Friedrich-Starke-Straße. Wie es zu dem Brand in dem Einfamilienhaus kam, ist laut Polizeibericht vom Freitag bisher noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehr Woltersdorf war vor Ort; die beiden Hausbewohner konnten das Haus noch selbstständig verlassen. Rettungskräfte brachten die erwachsenen Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Nach ersten Angaben beläuft sich der Sachschaden auf rund 20 000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Brandortuntersuchung übernommen.