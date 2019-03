Wo Millionen baden gehen

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Bad Aquarium ist die beliebteste Freizeitstätte der Stadt. Seit der Eröffnung vor knapp 20 Jahren kamen mehr als dreieinhalb Millionen Besucher zum Schwimmen, Baden, Saunieren, zu Sport- und Gesundheitskursen. Jetzt plant der Betreiber eine Auffrischung.

Zum achten Mal in Folge lag 2018 die Besucherzahl im Aquarium über 200 000. Das Spaß- und Sportbad, das 1999 für 21 Millio-­nen Mark (10,7 Millionen Euro) komplett aus Fördermitteln erbaut wurde, ist nach wie vor beliebt bei Schwedtern, Gästen aus dem Umland und aus Polen.

Mit Ausnahme einer dreiwöchigen Wartungs- und Instandhaltungszeit hat Schwedts größte Badewanne mit angeschlossener Sauna, Fitness und Wunderbar täglich geöffnet. Und in den Sommerferien wird die Schwimmhalle mit der Außenanlage zu Ferienspielen mit ermäßigtem Eintrittspreis. 23 500 Kinder und Jugendliche zählten die Betreiber im vergangenen Sommer.

Das Bad hatte 2018 zwar etwas weniger Gäste als im Jahr davor. Aber das war kein Wunder nach dem Jahrhundertsommer. Da fuhr so mancher Schwedter lieber an Badeseen und verzichtete auf die Sauna. Vier beziehungsweise knapp sieben Prozent betrug der Besucherrückgang in diesen Bereichen. Dafür waren aber die Kurse im Gesundheits- und Rehasport gefragt wie nie und legten um sieben Prozent zu, mehr als 9000 Kinder aus der ganzen Region absolvierten hier ihr Schulschwimmen. Zoll, Bundeswehr und Asklepios schicken ihre Mitarbeiter zu Schwimm- oder Fitnesskursen. Im Aquarium gibt es Babyschwimmen, Training und Wettkämpfe der Schwimmer und Wasserballer, Kinoerlebnisse in großen Schwimmreifen auf dem Wasser, Saunanächte, Kindertagsfeiern.

Auch dieses Jahr wird der Unternehmensverbund der Stadtwerke wieder rund 200 000 Euro in die Unterhaltung des Bades sowie die Erneuerung von Technik und Anlagen stecken – das passiert in der Schließzeit im August. Doch dem Bad steht nach zwei Jahrzehnten noch viel Größeres bevor: "Nach 20 Jahren müssen wir nachhaltig investieren", sagt Geschäftsführer Dirk Sasson, "um die Substanz zu erneuern und die Attraktivität zu erhöhen. Umkleiden, Sanitärbereiche, die viele Technik hinter den Kulissen – überall nagt der Zahn der Zeit. Wir merken das und der Badegast merkt das natürlich auch. Deshalb bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das Bad muss eine komplette Auffrischung bekommen und da reden wir von mehreren Millionen Euro an Kosten".

Übrigens erwirtschaften die Stadtwerke die Gelder, die der Betrieb des Bades jedes Jahr an Zuschuss kostet. In diesem Jahr sind das 1,7 Millionen Euro.

Zur Vorbereitung der Erneue-­rung des Bades, die 2020 und 2021 realisiert werden soll, hat das Aquarium einen Kundenbeirat gebildet. Das Gremium soll seine Wünsche aus Nutzersicht in die Planung einbringen.

2019 stehen zunächst aber ein großes Familienfest und eine Geburtstagsparty zum 20-jährigen Jubiläum im Oktober an. In Erinnerung an die Eröffnung am 8. Oktober vor 20 Jahren gewährt das Aquarium bis dahin an jedem "8." des Monats 20 Prozent Rabatt aufs Eintrittsticket. Zum Frauentag am Freitag gab es das zum ersten Mal.