Riskante Manöver

. (MOZ) Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die eine hochgefährliche Situation auf der Bundesstraße 112 beobachtet haben. Hinter dem Ortsausgang von Lebus in Richtung Frankfurt wollte die Fahrerin eines Peugeot einen Pkw überholen. Dessen Fahrer beschleunigte jedoch, so dass sie den Überholvorgang abbrechen musste. Das Wiedereinscheren aber misslang ebenfalls: Inzwischen hatte ein weiterer Wagen so weit aufgeholt, dass es keine Lücke gab. In dieser Konstellation fuhren die drei Autos bis zur Kunersdorfer Senke weiter. Erst als Gegenverkehr sichtbar wurde, ließen die beiden Fahrer auf der rechten Spur die Frau wieder einscheren. Laut Polizeibericht war sie von den Ereignissen so traumatisiert, dass sie sich in ärztliche Behandlung geben musste. Die Polizei bittet nun unter Tel. 03341 3300 um Hinweise auf die beteiligten Autos und ihre Fahrer.