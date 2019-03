Einbrecher im Restaurant

MOZ

Bernau (MOZ) In ein Schnellrestaurant in Lindenberg sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag eingedrungen. Sie stiegen durch ein Fenster ein, das sie aufgehebelt hatten, und durchsuchten im Büro alle Schränke und Schubladen. Ob ihnen Wertsachen in die Hände fielen, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Der Einbruch passierte in der Zeit zwischen 1 und 6.30 Uhr. In derselben Nacht bedienten sich Diebe von einer Baustelle An der Tränke in Bernau. Sie griffen sich Werkzeug im Wert von rund 1000 Euro und verschwanden damit.