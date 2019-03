Ein Lokal für die Auftraggeber

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Die Initiative "Neue Auftraggeber" hat bei ihrer jüngsten Sitzung in der Bibliothek mit Beeskower Bürgern weiter über ein Kunstprojekt diskutiert, das in Beeskow in Auftrag gegeben werden soll.

Mit Mediatorin Lena Ziese wird momentan an drei verschiedenen Themenkomplexen gearbeitet: "Der Schauplatz der Aktiven", "Der Treffpunkt von morgen" und "Die Kunst, sich zu bewegen". Conrad Baldamus, der zum ersten Mal bei einem Treffen der Gruppe dabei war, schlug vor, ein leerstehendes Geschäft für künftige Treffen der Gruppe zu nutzen: "So erregen wir Aufmerksamkeit", sagte er.

Helene Radam, die Teil der Arbeitsgruppe ist, unterstützte ihn bei seiner Idee. Mit einer Art offenem Treffpunkt könne man Aufmerksamkeit erregen und die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Öffentlichkeit präsentieren. "Man müsste nur überlegen, was mit dem Ort in den drei Wochen passiert, in denen wir uns nicht treffen", sagte Mediatorin Lena Ziese.

Die Initiative "Neue Auftraggeber" entstand 1992 in Frankreich, um zeitgenössische Kunst auch im Auftrag von Bürgern und nicht nur Mäzenen zu ermöglichen.

In Deutschland soll sie vor allem in ländlichen Gegenden Kunst im öffentlichen Raum stärken: "Wir sind in Beeskow aber momentan noch absolut in der Ideenphase", betonte Gerrit Wulke, der die regionale Entwicklung der neuen Auftraggeber leitet. Das Vorhaben wird bis zur Erarbeitung eines künstlerischen Entwurfs finanziert. Die Initiative unterstützt danach weiterhin bei der Suche nach Sponsoren.

Während der Sitzung kam bei den Teilnehmern wiederholt der Wunsch nach einem Ort in Beeskow auf, der die Veranstaltungen und Aktivitäten im Ort zentral zur Schau stellt: "Ich denke da zum Beispiel an eine Art Kinoschautafel wie aus den 1950er-Jahren", sagte Helene Radam. Kristina Geisler kann sich Lichtskulpturen an bestimmten Wegen wie Rad- oder historischen Wegen vorstellen. Außerdem würde sie einen Ort begrüßen, an dem die Bevölkerung eine Möglichkeit bekomme, ihre Kunst zu präsentieren.

Das nächste Treffen der Neuen Auftraggeber in Beeskow ist für den 30. März geplant. Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben.