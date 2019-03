MOZ

Rüdersdorf Erst am Donnerstag zeigte die Besitzerin eines Geschäfts in der Puschkinstraße einen Einbruch in ihren Laden an, der bereits am 27. Februar zwischen 0.30 und 0.50 Uhr stattgefunden haben muss. Unbekannte betraten da unbefugt ihr Geschäft, stahlen Gutscheine verschiedener Anbieter und aktivierten sie. Verlust: mehr als 800 Euro.