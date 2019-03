Berliner strömten am Frauentag nach Oberhavel

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Straßen, Supermärkte und Freizeiteinrichtungen in Oberhavel waren am Freitag voll. Vor der Oranienburger Turm-Erlebniscity bildeten sich lange Schlangen. Die Berliner stürmten an ihrem Feiertag die Region. Bis zum Nachmittag waren schon 2 215 Gäste im Schwimmbad.

"Das sind unfassbar viele Besucher", sagte Vivien Bayer, Marketingreferentin der Turm-Erlebniscity. Schon am Vormittag tummelten sich mehr als 1 000 Besucher in den Schwimmbecken. Bis zum Abend sei mit mindestens zweieinhalb Tausend Besuchern zu rechnen. Dabei sei normalerweise der Freitag nur mäßig besucht und gelte als Geheimtipp für Gäste, die eher Ruhe mögen, so Vivien Bayer. Diesmal gab es wegen des erstmals in Berlin geltenden Feiertags zum Frauentag einen riesigen Andrang aus der Hauptstadt, schon am Morgen und bis in den frühen Abend hinein reihten sich die Besucher vor dem Eingang. Alle Spinde in den Umkleidebereichen waren belegt. An den Rutschen und sogar am Whirlpool gab es Wartezeiten.

"Am Frauentag sind die Berliner unter sich in Brandenburg", sagte Nadine Piossetzki, die mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern um kurz nach 8 Uhr von Berlin-Wilmersdorf nach Oranienburg gefahren war. In den Turm komme sie gern. "Hier bekommen wir mehr für weniger Geld als im Tropical Islands", sagte die Mutter. Im Garten der Saunalandschaft genossen die Berliner Annika Köhler-Lehmann und Andreas Lehmann nach dem vierten Saunagang ein alkoholfreies Weizenbier. "Wir mögen das Ambiente hier", sagte Andreas Lehmann, der im Bademantel in der Sonne saß.

Eine Herausforderung war der große Andrang für die Küche im Turm. Hunderte Portionen Pommes Frites wurden mittags verlangt. In der Sauna gingen tellerweise Salatportionen raus. "Wir hatten uns auch personell auf größeren Andrang eingestellt. Trotzdem mussten noch Leute aus freien Schichten dazugeholt werden", sagte Vivien Bayer.

Auch im Tierpark Germendorf waren die Berliner unter sich. Mehr als 1 000 Besucher zählte Tierparkchef Torsten Eichholz bis zum Nachmittag. "Es waren fast ausschließlich Berliner." Im Schlosspark Oranienburg lag die Besucherzahl trotz der Witterung ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt.

Viel los war auch in Hennigsdorf. Auf dem oberen Parkdeck des Einkaufszentrums Ziel brauchten Kunden am Vormittag Glück, um einen Parkplatz zu finden. Der Ansturm im Kaufland-Markt war deutlich größer als an anderen Freitagen. "Es kommen heute sehr viele Leute", stellte auch Centermanager Alassan Simon Khanu fest.

Der Indoor-Spielplatz Veltinchen in Velten war bereits 30 Minuten nach Öffnung rappelvoll. "Wir wussten, dass da einiges auf uns zurollt", prognostizierte Mitinhaber Jan Lange den Ansturm Berliner Familien. Zahlreiche Anrufer aus der Hauptstadt hatten sich in den vergangenen Tagen nach Öffnungszeiten und Angeboten erkundigt. Lange hoffte auf viele Erstbesucher, die jetzt öfter kommen. In der Glienicker Galerie Sonnengarten gingen Berliner bei Edeka einkaufen. Vor allen Kassen, die vorsorglich besetzt wurden, bildeten sich Schlagen.