Vier Quartette an grünen Tischen

Harald Nuppenau, Jörg Matthies

Schwedt Im 40. Jahr des Bestehens der Abteilung Tischtennis ist durch den VfL Vierraden das 29. Kurt-Herzog-Turnier absolviert worden. Es war wieder ein spannendes und gutklassiges Event – ein würdiger Auftakt im Rahmen weiterer Veranstaltungen zum Jubiläum.

"Vier Jahrzehnte – das ist schon ein ganz schönes Stückchen", meinte Turnierleiter Harald Nuppenau zum Auftakt und hatte sogar für jeden Teilnehmer ein kleines Geburtstagsgeschenk parat.

Turnier-Erfinder und -Namensgeber Kurt Herzog wäre im Mai 101 Jahre alt geworden – ganz in seinem Sinne sollte das sportliche Treffen wieder Freude und Spaß bereiten sowie für Bewegung sorgen. Die Teilnahme von Angelika Wolfram und Birgit Neßler (beide SSV PCK) war zweifellos eine Bereicherung.

Die 16 aktiven Teilnehmer wurden in vier Leistungsgruppen eingeteilt und dann vier Quartetten zugelost, die schließlich im Modus jeder gegen jeden den Sieger des Tages ermittelten. Dabei waren jeweils zwei Doppel und vier Einzel der gleichrangigen Kontrahenten zu spielen. So hatte also jeder Teilnehmer an diesem Tag drei Doppel und drei Einzel mit drei Gewinnsätzen zu absolvieren.

Mit 5:1 Punkten (zwei Siege und ein Remis) gewann die Mannschaft mit dem 83-jährigen (!) Werner Schößler sowie Manfred Steinberg, Rene Schulze und Frank Winderlich das Turnier. Platz 2 mit 4:2 Punkten ging an Gert Eick, Harald Nuppenau, Werner Gühlsdorf und Matthias Borngräber. Diese verwiesen das Team mit Achim Frenzel, Birgit Neßler, Udo Schneiderat und Thomas Frank (2:4) auf den Bronzerang. Der Mannschaft mit Herbert Hammer, Angelika Wolfram, Helmut Barsch und Monika Stöcking, die Vierter wurde, gelang aber ein Achtungserfolg: Sie knöpfte nämlich dem Turniersieger beim 3:3-Unentschieden den einzigen Zähler ab.

Spannend ging es in den vier Leistungsgruppen zu. In Gruppe 1 mit Schößler, Hammer, Frenzel und Eick gewann Letzterer seine drei Einzelspiele. Stark besetzt war die Gruppe 2: Steinberg, Neßler, Nuppenau (je zwei Siege) und Wolfram lieferten sich tolle Duelle (Neßler – Steinberg 3:0, Nuppenau – Steinberg 2:3 und Neßler – Nuppenau 0:3). Mitentscheidend für den Team-­erfolg war die gute Leistung von Winderlich, welcher in Leistungsgruppe 4 seine drei Einzel durchweg für sich entschied.

Wolfgang Groß, gesundheitlich etwas angeschlagen, organisierte die Spielansetzungen perfekt – dafür ein Dankeschön. Nach der Siegerehrung wurde bei Kaffee und Kuchen (eine Flasche Bier fehlte auch nicht) das 29. Turnier abgeschlossen.