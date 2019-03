Sympathisch bleiben und gute Leistungen bringen

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Einige "Neulinge" begrüßten der Vereinsvorsitzende Jörg Anker und weitere Leitungsmitglieder zum traditionellen Sponsorenabend des größten uckermärkischen Sportvereins: Uwe Hellwig für die Firma Alba, Katrin Fiebig von der gleichnamigen Sicherheitsfirma, Zahnarzt Marco Stumpf und auch die avisierte neue Ressortleiterin für Schule, Kultur und Sport im Rathaus, Andrea Schelhas, waren erstmals bei der alljährlichen Zusammenkunft beim TSV Blau-Weiß anwesend. Der Verein nutzte diese dazu, Bilanz zu ziehen über das zurückliegende Sportjahr, um für weitere Unterstützung des breiten Sportangebotes zu werben und nicht zuletzt auch dazu, um ein paar entspannte Stunden bei gutem Essen und einem Dart-Turnier mit jenen zu verbringen, die oft nur anonym für das Funktionieren des Vereinslebens mit sorgen.

Jörg Anker musste zwar einen leichten Mitgliederschwund (-52) verkünden, brauchte damit aber seine Gesamtrechnung des Vorjahres nicht korrigieren: "Sechs Prozent der Schwedter, rund 1800 Mitglieder, sind beim TSV organisiert", rechnete er den Anwesenden vor. Verloren habe man bei den 7- bis 14-Jährigen, in der Altersgruppe 19 bis 26 Jah-­re, aber auch bei den 61- bis 75-Jährigen. Ein Plus gebe es dagegen im Altersbereich +75.

Finanziell stehe der Verein, was die Gäste gern hörten, auf soliden Fundamenten, zumal mit rund 160 000 Euro der Mitgliedsbeitrag die größte Einnahmequelle bleibe. Der große Dank gelte den knapp 50 Blau-Weiß-Förderern, die 2018 für etwa 44 000 Euro Spenden gesorgt hätten. "Unsere generelle Entwicklung geht immer mehr hin zum Breitensport." Leistungssport mit Ergebnissen, die – wie bei Gewichtheber Jon Luke Mau – sogar auf eine Olympiateilnahme 2020 in Tokio hoffen lassen, seien die Ausnahme und auch nur dort möglich, wo man hauptamtliche Trainer im Einsatz habe, so Anker. Nur deshalb funktioniere auch die mit rund 600 Mitgliedern größte Abteilung, das Sport- und Gesundheitszentrum – hier gebe es zwei hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiter.

Insgesamt sorgen im Verein zudem rund 60 Übungsleiter für einen regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetrieb. "Auch hier haben wir nach wie vor einen Engpass, versuchen aber, über die Schulen neue Übungsleiter zu gewinnen", sagte der Vorsitzende. Der kündigte für die nahe Zukunft zwei Dinge an: Zum einen möglichst schon in diesem Jahr eine vereinsinterne Sportler-ehrung (nach dem Vorbild der SSV PCK etwa) für herausragende Leistungen von Mitgliedern, zum anderen einen "Generationswechsel im Vorstand", der möglichst bei der nächsten Wahl 2021 vollzogen werden solle. Doch auch dafür brauche man geeignete Sportfreunde, was alles andere als einfach sei.

Das Motto der nächsten Jahre könne für die Blau-Weißen lauten: "Wir wollen als Verein sympathisch bleiben und zudem natürlich weiterhin einige nennenswerte Leistungen bringen."