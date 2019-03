Damen-Trio führt Kreisverband an

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Der Barnimer Kreisreiterverband hat einen neuen Vorstand. Das Gremium bleibt dabei weiter voll und ganz in Frauenhänden. Ramona Will, Katrin Seehawer und Eva Wendler werden die Geschicke des Verbandes leiten – und haben sich einiges vorgenommen.

"Wenn ich den Sattel steige, dann lasse ich all meine Sorgen, Traurigkeit und Probleme zurück", sagt Hobby- und Freizeitreiterin Ramona Will. Die 42-Jährige ist die neue Vorsitzende des Kreisreiterverbandes. Ihre Vorgängerin Sophie Heinrich hatte bereits Mitte 2018 verkündet, ihr Amt zur nächsten Wahl niederlegen zu wollen. Die 42-jährige Ladeburgerin Ramona Will kennt die Arbeit im Verband. Bereits seit 2015 ist sie dort als Schatzmeisterin aktiv gewesen und erklärte sich nun bereit, das Amt zu übernehmen.

Die Mutter einer fünfjährigen Tochter hatte nach eigenen Angaben den Pferdevirus schon ein Leben lang. Den Traum vom eigenen Pferd konnte sie sich allerdings erst im Jahr 2003 erfüllen. "Aber jetzt kann ich mir ein Leben ohne Pferde gar nicht mehr vorstellen", sagt sie.

Ihr großer Wunsch für ihre Arbeit: Die Kommunikation zwischen den Vereinen und dem Kreisreiterverband soll sich verbessern. "Über Wünsche und Anregungen würde ich mich sehr freuen", berichtet Will, die sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit freut.

Ihr zur Seite steht Katrin Seehawer. Die 37-Jährige reitet seit jüngster Kindheit und ist ihrer Liebe zu Pferden seitdem treu geblieben. Meist im Dressursattel zu finden, engagiert sich die selbstständige Podologin und Kosmetikerin in ihrer Freizeit in ihrem Verein PSV Pro Aloro in Weesow und übernimmt im Kreisreiterverband nun die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden.

Getreu dem Motto "Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn man anfängt, ihn zu gehen", kam Eva Wendler zum Kreisreiterverband. "Die Anfrage nach Unterstützung in der Verbandsarbeit kam eher zufällig von Ramona Will vor einigen Monaten und die direkte Wahl in den Vorstand war doch recht überraschend", sagt die 38-Jährige, die als Fahrlehrerin arbeitet und sich eher im Dressursattel zu Hause fühlt. Den Turnierplatz, erklärt sie, betrete sie allerdings nur als Helfer und demnächst auch als Vertretung des Kreisreiterverbandes. Die Ziel für ihre neue Tätigkeit beschreibt sie so: "Ich möchte mich für eine bessere Planung und Koordinierung von Terminen einsetzen, und würde Unstimmigkeiten und Probleme schnell klären." Außerdem liegt ihr eine bessere Transparenz in der Verbandsarbeit am Herzen.

Die Barnimer Turniersaison beginnt am 12. April mit dem Turnier in Elisenau – dann geht es mit der Arbeit für das Damen-Trio richtig los.