Finowfurt braucht Fans als "achten Mann"

Hartmut Miersch

Finowfurt Vor einer nur schwer zu lösenden Aufgabe stehen die Landesliga-Handballer des Finowfurter SV im Heimspiel am Sonnabend gegen den HC 52 Angermünde. Der Anwurf gegen den Tabellenzweiten und hohen Favoriten aus der Uckermark erfolgt um 17 Uhr in der heimischen Hans-Wendt-Sporthalle.

Im Hinspiel sahen die Finowfurter trotz 22:29-Niederlage gar nicht so schlecht aus und konnten die Partie bis weit in die Schlussphase offen gestalten. Daheim, mit den Fans im Rücken, könnte vielleicht sogar mehr gehen.

FSV-Trainer Toni Renz: "Es müsste schon sehr optimal für uns laufen, damit wir eine echte Siegchance haben. Aber unmöglich ist grundsätzlich nichts. Wir wollen so lange wie möglich dran bleiben am Gegner und dann schauen wir mal, was geht."

Spannend und interessant zu werden verspricht auch schon das Vorspiel ab 15 Uhr. Im Barnim-Derby der Ü-40-Männer empfangen die gastgebenden FSV-er den HSV Bernauer Bären. Das Hinspiel gewannen die Schorfheider mit 19:16. Daran will man unbedingt anknüpfen, um mit einem Heimsieg Platz vier in der Tabelle zu verteidigen. Beide Finowfurter Teams sind hochmotiviert und hoffen auf die Unterstützung ihrer treuen Fans dem "achten Mann".