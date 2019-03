Finales Heimturnier mit wechselndem Erfolg

Manfred Borchert

Eisenhüttenstadt Im letzten Heimturnier der Saison hat das Eisenhüttenstädter Basketball-Team der U 14 mit wechselndem Ergebnis gespielt. Zuerst verlor die Mannschaft gegen die WSG Fürstenwalde mit 51:90, dann gewann sie gegen den Mahlower SV mit 76:65.

WSG und EBV gingen hochkonzentriert in das Spiel. Die Starting five der Gastgeber mit Adrian Schubel, Sandro Lay, Jeremy Kohnert, Luis Weber und Georg Jorkisch schränkte mit einer guten Defensive den Aktionsradius der Spreestädter etwas ein. Die Gäste konnten sich nicht so entfalten, wie sie es gewohnt waren. Nach zehn Minuten stand es für die WSG Fürstenwalde 23:16.

Das zweite Viertel gestaltete sich ähnlich. Conor Joel Kästner und Dominik Reger spielten jetzt gut auf. Bis zur Pause kam der EBV mit 31:36 etwas auf. Fürstenwalde setzte in dieser Phase seine Bankspieler geschickt mit denen der ersten Fünf ein.

Nach dem Seitenwechsel drehte Fürstenwalde noch einmal an der Schnelligkeitsschraube, machte offensiv mächtig Druck, hatte zwischen der 21. und 25. Minute einen 16:6-Lauf. Da die Spieler des EBV in dieser Phase viele einfache Punkte liegen ließen, erspielte sich die WSG einen beruhigenden 53:37-Vorsprung.

EBV-Trainer Steffen Schneider wusste, dass der Gegner um den Meistertitel spielen wird und das für den EBV noch ein schweres Spiel gegen Mahlow anstand. Er setzte alle Bankspieler nacheinander ein. Nach 30 Minuten führte Fürstenwalde mit 65:41, das Spiel beendete der Meisteraspirant souverän mit 90:51.

Der Mahlower SV als nächster Gegner der Eisenhüttenstädter verlor gegen die WSG mit 41:71. Das EBV-Team legte sich vor sehr guter Kulisse stark ins Zeug und erzielte ein 18:2 nach acht Minuten. Bemerkenswert zwei verwandelte Dreier von Kapitän Adrian Schubel. Bei einem 20:12 ging es in das zweite Viertel. Schneider gab jetzt wiederum seiner zweiten Garnitur Spielpraxis, ohne dass die Mahlower daraus Kapital schlagen konnten. Die Gastgeber spielten eine solide Defensive. In der Offensive stachen die schnellen Flitzer Sandro Lay, Georg Jorkisch und Jeremy Kohnert heraus. Beim 40:27 wurden die Seiten gewechselt.

Nach der Pause ein völlig anderes Spiel. Steffen Schneider wechselte den kompletten Fünfer aus. Plötzlich bekam der Gast Oberwassser. Besonders Spielmacher und Topscorer Tino Hennig machte es den Gastgebern mit seinen 35 Punkten und zwei Dreiern sehr schwer. Prompt schaffte Mahlow aus einem 30:43-Rückstand (23.) ein 49:48 nach 30 Minuten. Dabei ließen die EBV-Spieler oft klare Chancen ungenutzt.

Dieser knappe Spielstand bei laufend wechselnder Führung der Teams setzte sich in den letzten zehn Minuten fort, wie 58:55 (34./für den EBV), 61:60 (36./für Mahlow) und 66:65 (38./ für den EBV). Als Adrian Schubel mit einer Energieleistung innerhalb von zwei Minuten im Alleingang auf 72:65 (39./40.) erhöhte, waren sowohl der Trainer als auch die Mannschaft und die Zuschauer erleichtert. Das Spiel ging mit dem Schlusspfiff 76:65 für den EBV aus.

Schneider: "Dieses Spiel hat anschaulich gezeigt, dass einige Spieler noch viel Luft nach oben haben und ihre Leistungen wesentlich verbessern müssen. Mein Team hat sieben Spieler, die den Anforderungen der U 14 genügen. Alle übrigen müssen auch im häuslichen Konditionstraining zulegen."