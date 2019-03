Aufstieg knapp verpasst

Oliver Richter

Frankfurt (Oder) Die Badmintonspieler der Spielgemeinschaft Frankfurt/Petershagen I haben den Aufstieg in die Landesliga denkbar knapp verpasst.

In der letzten Saisonbegegnung der Bezirkslasse II gegen die SG Empor Brandenburger Tor V punkteten zwar das Damendoppel mit Bernice Schweinberger/Jana Dudek sowie das erste Herrendoppel mit Maik Müller/Oliver Richter. Am Tagesende behielten aber die Gäste aus Berlin mit 6:2 die Oberhand. Sie hatten alle weiteren Spiele gewonnen und zogen mit nur einem Zähler Unterschied an den Oderstädtern auf Tabellenplatz Zwei vorbei.

"Wir sind schon enttäuscht, haben aber die gesamte Saison knappe und spannende Spiele bestritten. Die Heimsiege sind die Schönsten, erst recht, wenn man vom lauten Getöse der Zuschauer unterstützt wird. Wir beenden die Saison als zufriedene Dritte und gehen jetzt in die Turnierspielsaison", resümiert Abteilungsleiter Hans-Georg Pesch nach den zehn Spieltagen.(ori)

Frankfurt/Petershagen – Brandenburger Tor V

Herrendoppel: Oliver Richter/Maik Müller – Kai Stange/Dennis Bittorf 21:19, 21:10, Bodo Schindler/Hans-Georg Pesch – Fabian Henneke/Viktor Kehrberg 18:21, 11:21, Damendoppel: Bernice Schweinberger/Jana Dudek – Antonia Schwabe/Karin Krause 21:14, 21:18, Dameneinzel: Schweinberger – Schwabe 10:21, 9:21, Benno Raj/Dudek – Kehrberg/Krause 21:16, 20:22,16:21, Herreneinzel: Basti Winter – Andreas Lüdeke 9:21,14:21, Schindler – Bittorf 18:21, 7:21, Richter – Henneke 18:21, 21:18, 19:21