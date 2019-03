MTV-Trainer will alte Tugenden sehen

Christian Untermann

Altlandsberg Wiedergutmachung ist für die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg am Sonntag im Heimspiel gegen den BFC Preußen ab 16.15 Uhr angesagt, vor allem für die zuletzt doch geschundenen MTV-Handballerseelen.

Zuletzt ließen die Altlandsberger Tugenden wie Leidenschaft, Herzblut, Einsatzbereitschaft und Hingabe auf der Platte vermissen. Auf den Punkt gebracht – die Einstellung ließ zu wünschen übrig. Nun soll der Mannschaftsgeist neu entdeckt werden. Gerade das, was das Männerteam des MTV die vergangenen Jahre ausgezeichnet hat, soll ab sofort wieder zur Tagesordnung gehören.

Im Hinspiel gewannen die Schützlinge von Übungsleiter Tilo Leibrich gegen den Aufsteiger BFC Preußen aus Süd-Berlin auch ohne Harz unter dem Motto "Schön war es nicht, aber wir haben zwei Punkte". Ganz anders soll es am Sonntag aussehen. Die Männer um Co-Kapitän Arian Thümmler haben sich einiges vorgenommen. Die MTV-Sieben arbeitete hart wie schon lange nicht mehr und ließ es nach Tilo Leibrichs Aussagen im Training richtig krachen. "Wenn du im Training nicht an die Leistungsgrenzen gehst, wirst du im Spiel auch nicht bereit dafür sein. In den vergangenen Partien waren unsere Gegner bereit, heute werden wir es sein."

Die Preußen selbst brauchen ebenfalls dringend zwei Punkte, um im Rennen um die rettenden Plätze dabei zu bleiben. Ergo werden die Adler-Handballer aus dem Berliner Süden alles dafür tun, diese benötigten Zähler aus Altlandsberg zu entführen. Vor allem Rückraumschütze Patrick Hanisch sowie Rückraumakteur Max Bachmann werden nichts unversucht lassen, um ihr Team anzuführen und für die nötige Durchschlagskraft im Angriff zu sorgen.

Personell kann der MTV fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Dominique Henschel fällt weiterhin für noch unbestimmte Zeit aus. Ansonsten hat die Mannschaft nochmal alles unternommen, um Schulter an Schulter diese aktuell missliche Lage zu beenden.