Buckower zieht das große Los

Jörg Kühl

Beeskow Manfred Warnke aus Buckow ist Gewinner der Aktion PS-Lotterie-Sparen der Sparkasse Oder-Spree. Stefan Kamenz, Leiter der Beeskower Geschäftsstelle, und Kundenberaterin Franziska Krüger überreichten ihm einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Der glückliche Gewinner wollte damit nach seiner Rückkehr in Buckow seine Ehefrau Inge überraschen. "Ich habe heute morgen nur gesagt, ich gehe nach Beeskow einkaufen. Meine Frau weiß noch gar nicht, dass wir gewonnen haben", so der 79-jährige Rentner.

Ein Teil der Erlöse aus der PS-Lotterie-Sparen-Aktion lässt die Sparkasse Oder-Spree gemeinnützigen Zwecken zukommen. So wurden im Zeitraum 2016 bis 2018 insgesamt 28 000 Euro gespendet.