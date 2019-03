Gegen jede Art der Verschwendung

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die "Bürgervereinigung 2019" um Detlef Malchow hat ihre Kandidaten für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Bei der Wahl am 26. Mai kandidieren Detlef Malchow, Arno Heinrich, Bettina Mühlenhaupt, Nico Baumgärtner, Frank Vettel, Manfred Schenk, Roxana Baron und Henry Blume. "Wir sind eine unabhängige Wählervereinigung und wollen stärkste Fraktion werden", sagte Bettina Mühlenhaupt augenzwinkernd. Ihr Ziel sei es, den nächsten Generationen keine Schulden aufzubürden.

Bettina Mühlenhaupt, Frank Vettel und Henry Blume haben der Freienwalder SPD den Rücken gekehrt. "In der SPD kann man nichts gestalten, andere Meinungen dürfen nicht geäußert werden", begründete Vettel den Wechsel. "Mich stört, wie in Bad Freienwalde mit öffentlichem Geld umgegangen wird, zum Beispiel bei der Post, andererseits wird das Schloss verscherbelt", so Henry Blume. Die Jungend verlasse aus Mangel an Ausbildungsplätzen die Stadt. Arno Heinrich, Vorsitzender des Heimatvereins Hohensaaten, will sich den Vereinen widmen. Er wolle deren Position in der Stadt verbessern. Heinrich strebt auch einen Sitz im Ortsbeirat an. Die Juristin Roxana Baron will sich den Kindergärten in der Stadt widmen. Für Frauen sei es schwer Arbeit und Familie zu vereinbaren, weil die Öffnungszeiten der Kitas nicht ausreichten. "Unternehmer werden in der Stadt nicht zur Kenntnis genommen", sagte Manfred Schenk, lange Jahre Bauunternehmer in Bad Freienwalde.

"Wir sind gegen jede Art von Verschwendung", fasste Heinz Fiedler, die Ziele der Wählervereinigung 2019 zusammen. Fiedler kandidiert nicht, gehört der Wählergruppe aber an. Die Stadt plane viele Ausgaben, der Gehweg in der Beethovenstraße sei für Rollatoren kaum zu überwinden.