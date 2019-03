Minister bauen Vorurteile ab

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Kompetenz in ihrem Fachbereich haben Minister nicht in jedem Fall. Schließlich bekleiden sie politische Ämter und verlassen sich doch meistens auf ihre Beamten und Lobbyvertreter, die ihnen zuarbeiten. Dass aber Minister auch mal einen richtigen Beruf erlernt haben und nicht seit dem Studium in der Politik sind, dass stellt zum Landschaftstag in Kienitz Kulturministerin Dr. Martina Münch unter Beweis. Im randvoll gefüllten Vortagssaal wurde einem Zuhörer plötzlich die Luft knapp. Als er vom Stuhl in Ohnmacht fiel, erwies sich die promovierte Ärztin als sachkundige Ersthelferin. Während rundherum noch alles vor Staunen den Mund nicht zubekam, hatte sie den Mann schon atemfreundlich umgedreht und leitete die Autotransfusion ein. Dem Mann konnte geholfen werden. Und so mancher im Saal blickte nun mit einem Vorurteil weniger auf die Politprominenz aus Potsdam. Münchs Ministerkollege Jörg Vogelsänger erwies sich dann in Sietzing als nützlich. Er sorgte dafür, dass der MOZ-Mann das Foto vor der Kirche machen konnte statt vor dem dunklem Altarraum. Das nennt man medienerfahren!

Aber wie ist das mit der Fachkompetenz bei der MOZ bestellt? Natürlich können wir Kraniche von Reihern unterscheiden. Aber was bei dem einen Mitarbeiter zum Alltag des Lokalredakteurs gehört, kann beim anderen Kollegen durchaus zu Fehlschlüssen führen. So ist es dann auch am Dienstag erfolgt. Da hatte ein Redakteur sein ornithologisches Fachwissen überschätzt. Das Resultat hatten wir am nächsten Morgen am Lesertelefon auszubaden: Die Kraniche waren zu Reihern avanciert! Wir konnten uns ob des Fehlers nur entschuldigen. Zumal man derzeit überall ganze Heerscharen von Kranichen zu sehen bekommt.

Anders verhält es sich da schon bei Zeitzeugenberichten, zum Beispiel vom Hochwasser 1947. Da wollen wir uns nicht zu Richtern aufschwingen. Zum Beispiel über die Frage, wie viele Brückenbauarbeiter Anfang 1947 in den Küstriner Kasernen oder im Drewitzer Stalag untergebracht waren. Aber wichtig ist uns die Dokumentation der Ereignisse. Zusammen ergeben die Einzeldarstellungen dann doch ein genaueres Bild. Zumal die Ereignisse nun schon so lange zurückliegen. Schönes Wochenende!