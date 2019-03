Faschingsausklang am Markt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Diese Woche feierte die Tagespflege "Am Markt" mit ihren Tagesgästen Fasching. Luftschlangen, Luftballons und bunte Kostüme sorgten für eine ausgelassene Stimmung bei Tagesgästen und Mitarbeiterinnen. Einlagen wie der Besuch des Clowns Summi und ein Sketch des Teams strapazierten die Lachmuskeln der Tagesgäste. Ein Luftballontanz und eine Polonaise durch die Räume gehörten genauso zum Fasching wie Konfetti und Schokokuss-Wettessen. Kulinarisch wurden die Tagesgäste mit Kartoffel- und Nudelsalat und Würstchen sowie Pfannkuchen und Bowle verwöhnt. Höhepunkt des Faschings war die Wahl des schönsten Kostümes. Die Mitarbeiterinnen der Tagespflege "Am Markt" freuen sich jetzt schon auf den nächsten Fasching mit ihren Tagesgästen.

Die Tagespflege "Am Markt" des Diakonischen Werkes Oderland-Spree bietet ihren Tagesgästen von Montag bis Freitag ein abwechselndes Angebot, u. a. Gedächtnis- und Konzentrationstraining, Gesellschaftsspiele, jahreszeitliche Ausflüge und Veranstaltungen, kreative Angebote, sowie Seniorensport an. So kommt es zu einer aktivierenden und bedürfnisorientierten Pflege.

Interessierte Angehörige können ein Beratungsgespräch mit der Tagespflegeleiterin vereinbaren: telefonisch unter: 03341 3059030 oder per E-Mail tp-strausberg@diakonie-ols.de.