Ortsvorsteherin Kaatsch tritt nicht mehr zur Wahl an

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Mit 84 Jahren geht Erika Kaatsch in den Ruhestand. Sie zieht sich aus Altersgründen aus der Kommunalpolitik zurück. Am Donnerstag leitete sie ihre letzte Ortsbeiratssitzung im Haus der Generationen. Seit 1997 ist sie Vehlefanz’ Ortsvorsteherin.

Es ist eine Mischung aus leichter Unruhe und der für sie typischen Entschlossenheit, mit der Erika Kaatsch am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr im Sitzungsraum auf und ab geht. Sie rückt die Servietten zurecht, auf denen Wasser und Apfelsaft stehen, vergewissert sich noch einmal, dass der von ihr vorbereitete Imbiss rechtzeitig servierfertig ist, sortiert ihre handgeschriebenen Notizen. Sie scheint zufrieden. Ihr Lächeln zur Begrüßung drückt leichte Nervosität, aber vor allem eines aus: echte Freundlichkeit. Die Frage nach ihrem Befinden beantwortet die im polnischen Posen geborene Gemeindevertreterin mit "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge".

Der Ortsbeirat – es ist die letzte Sitzung vor der Kommunalwahl – füllt sich: Carsten Schneider (parteilos), Matthias Schreiber (BfO), Hubert Gediga (parteilos). Bürgermeister Peter Leys (BfO) kommt mit Blumen. Ein Einwohner sitzt in den Reihen, zwei Pressevertreter. Eine kleine Runde für einen Abschied.

"Es sind viele Jahre vergangen", sagt Erika Kaatsch anfangs fast melancholisch. Doch wer sie kennt, weiß: Sie hält sich nicht mit betrüblicher Schwermut auf, sie krempelt lieber die Ärmel hoch. Als jüngst eine sichere Querung der viel befahrenen Landesstraße im Ort abgelehnt wurde, kündigte sie prompt und resolut-pragmatisch eine Demonstration an.

Seit Anfang der 1990er-Jahre ist Erika Kaatsch kommunalpolitisch aktiv; sie ist Mitglied der Wählergruppe Bürger für Oberkrämer. Besonderes Augenmerk hat sie auf die Seniorenarbeit gerichtet. Im vorigen Jahr gab sie als erste Schritte für ihren Rückzug das Amt als Seniorenbeauftragte der Gemeinde sowie ihren Sitz im Kreisseniorenbeirat ab. Ihr größter Erfolg: das Seniorenzentrum in der denkmalgeschützten Alten Schule im Ortskern. Integriert sind altersgerechte Wohnungen, Arztpraxen, eine Tagespflege. "Das ist ein beispielgebendes Objekt im ganzen Landkreis", sagt sie nicht ohne Stolz. Für ihre ehrenamtliche Arbeit wurde Erika Kaatsch 2015 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nicht verwunderlich wäre es, stünde bei Wikipedia zur Illustration des Wortes Engagement ihr Bild. Doch sie legt Wert darauf, keine Einzelkämpferin zu sein. "Ich bedanke mich bei meinen Ortsbeiratsmitgliedern für ihre Unterstützung und Hilfe", sagt sie Donnerstagabend. Auch dem Bürgermeister dankt sie, der "mit uns und für uns die richtigen Entscheidungen für den Ortsteil getroffen hat".

Auf ihrer letzten Ortsbeiratssitzung bleibt Erika Kaatsch aber nicht in der Vergangenheit haften. Sie blickt nach vorne. Eine Eigenschaft aus der Kindheit, als sie vor den Russen von einem Tag auf den anderen fliehen und alles hinter sich lassen musste: Freunde, Vertraute, Spielzeug. Das Leben in Deutschland fing für sie vor mehr als 60 Jahren neu an. Das in Vehlefanz geht weiter, auch ohne sie an der Spitze.

Vorausschauend hat sie Wünsche für die künftige Gestaltung des Ortes notiert. So soll aus dem Pfarrgarten ein für alle Bürger zugängliches Areal werden. Sie sieht Baumpflanzungen vor sich, Bänke als Ruhezonen, ein erneuertes Friedhofstor. Und endlich eine sichere Querung der Lindenallee. "Es ist einfach nicht zu verstehen, dass das abgelehnt wurde", sagt sie mit Nachdruck. "Es muss etwas passieren." Die leichte Unruhe vom Beginn der Sitzung ist weg, die Entschlossenheit, mit der Erika Kaatsch sich für die Vehlefanzer einsetzt, ist wieder da.