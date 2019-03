Lückenschluss in der Altstadt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnbauten hat den Startschuss für ein Neubauprojekt gegeben, das in der Altstadt eine seit langem klaffende Lücke in der Häuserzeile der Berliner Straße schließen soll. In der Baulücke zwischen dem Bestattungsinstitut Wiegand und Effekt Werbung beräumten in dieser Woche Bagger das Gelände und führten Suchschachtungen für unterirdische Leitungen durch. Grund dafür ist der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses nahe der früheren PGH-Fischverkaufsstelle.

Sprecherin Ines Müller-Börninck bestätigte auf Nachfrage, dass die Wohnbauten GmbH das Grundstück erworben hat und dort ein neues Wohnhaus errichtet. Der Neubau soll wie das Haus des Bestattungsinstituts von der Straße Am Flinkenberg aus erschlossen werden.

Das neue dreigeschossige Haus mit Satteldach soll vier Wohnungen beherbergen, eine Erdgeschosswohnung mit Terrasse, zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen im Obergeschoss und eine Vier-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss. Die Schlafzimmer sind jeweils zur Hofseite ausgerichtet, im Hof werden Stellflächen für Pkw eingerichtet.

Den Auftrag zum Bau des Hauses hat die Firma Massiv Bau Casekow erhalten. Die Baukosten sollen rund 800 000 Euro betragen. Nach einem Jahr Bauzeit wollen die Wohnbauten im März 2020 die Schlüssel an die ersten Mieter übergeben. Im Mai auf der Messe Inkontakt will das kommunale Unternehmen die Vermarktung starten und dann auch die Mietpreise bekanntgeben.

Das Engagement der Wohnbauten für solche Wohnprojekte ist nicht unumstritten. Private Investoren kritisieren seit längerem, dass für sie neben den großen Vermietern Wohnbauten und Wobag zu wenig Spielraum bleibe. Wohnbauten hat rund 8800 Wohnungen in Schwedt, die meisten in DDR-Wohnblöcken, aber auch viele neue Wohnungen gebaut: in der Regenbogensiedlung, im Haus Polderblick, im neuen Bahnhofsviertel, in der Gatower Straße und nebenan die Berliner Straße 33/35.

Auch wenn das Haus die Baulücke in der Berliner Straße schließt, ist seine Adresse Am Flinkenberg 4. Die Berliner Straße bleibt zwischen den Hausnummern 27 und 33 damit weiterhin ohne 29 und 31.