Herbstgold eröffnet neue Räume

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Besucher, die am Freitag die ehemaligen Praxisräume von Dr. Specht in der Wolterstraße 2–4 betraten, staunten nicht schlecht, wie sich alles verändert hat. Gern ließen sie sich von Herbstgold-Pflegedienstleiterin Franziska Holländer oder Kollegen durch die Räume führen. Wo früher Patienten warteten und sich am großen Aquarium erfreuten, wird sich künftig die Betreuungsgruppe treffen. "Dabei handelt es sich um ein stundenweises, tägliches Angebot für Patienten mit und ohne Pflegegrad. Es reicht vom Singen über Gymnastik bis zum gemeinsamen Kochen. Je nachdem, was sich unser Alltagsbegleiter überlegt hat und was die Patienten möchten", erzählt Franziska Holländer. Zehn Plätze wird es geben, einige sind schon gebucht.

Im ehemaligen Röntgenbereich befinden sich Büros für die Abrechnung und auch die Vorbereitung. Etwa die Medikamente für die rund 100 Patienten, die von Herbstgold von 13 Mitarbeitern betreut werden. Die haben jetzt einen schönen Umkleideraum und eine Küche, die so groß ist, dass dort auch ein großer Tisch hineinpasst. Dieser Bereich kann auch von der Betreuungsgruppe genutzt werden.

Die ehemaligen Sprechzimmer sind jetzt die Verwaltungsräume des Integrationsbetriebes Förderband, das einen Pflegedienst in Neuruppin betreibt, aber, wie Herbstgold, auch zum Internationalen Bund gehört.

"Wir freuen uns, dass unsere Herbstgold-Mitarbeiter jetzt schöne helle Räume haben, statt 60 über 140 Quadratmeter verfügen. Es ist uns wichtig, dass sie gute Bedingungen bekommen", sagt IB-Geschäftsführer Niels Spellbrink.

Übrigens, wer Interesse hat, sich zum examinierten Altenpfleger bei Herbstgold ausbilden zu lassen oder ein Praktikum als Basiskurs machen möchte, und mehr Infos zur Betreuungsgruppe wünscht, wählt die Rufnummer: 03342 308430.