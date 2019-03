Aussteiger mit eigenem Internet-Blog

Cornelia Link-Adam

Platkow (MOZ) David Dwier und seine Freundin Susan Tröger hatten die Großstadt satt. Die Berliner haben sich ein Häuschen im beschaulichen Platkow gekauft und bauen es gerade um, auch mit einer Ferienwohnung für Rad-Touristen. Über ihre Erfahrungen berichten sie in einem Internet-Blog.

Sich den Wunsch eines Eigenheims auf dem Lande zu erfüllen, das haben David Dwier und Susan Tröger nicht bereut. Seit August 2017 nennen sie ein kleines Häuschen in Platkow ihr Eigen. "Das haben wir über ein Internet-Inserat gefunden. Denn wir wollten unbedingt aus Berlin raus", erinnern sich die heute 36-Jährigen. Ideale Voraussetzungen fanden beide an der Letschiner Straße – liegt das Haus doch am Radfernweg, biete somit etwas Tourismus, und gebe es nebenan in Gusow auch einen Bahnanschluss. "Susan pendelt ja täglich nach Berlin", erzählt David Dwier. Die Diplom-Kommunikationswirtin arbeitet inmitten der Hauptstadt als Assistentin der Geschäftsführung in einer Filmproduktion. Das Pendeln nervt sie nicht. "Ich nutze die Stunde freie Zeit, um zu lesen, zu stricken und Filme über Laptop zu gucken." Gern würde sie aber auch direkt in der Oderbruch-Region arbeiten. "Ich suche, bin da ganz offen."

Sich für Platkow zu entscheiden, das lag aber auch viel am Job von David Dwier. Der Sozialarbeiter hatte es satt, in Berlin nur zeitweise für Projekte angestellt zu sein. Dann kam das Angebot von Seelow, wo er ein Jahr lang Sozialarbeiter war. Befristet. "Ich bin jetzt seit September bei der Gemeinde Letschin als Jugendbeauftragter angestellt." Die ersten sechs Monate seien toll gewesen, man lasse ihm da viel Freiraum für die Arbeit mit dem Nachwuchs. Am Freitag, am Frauentag, endete seine Probezeit. "Ein Grund zu Feiern."

Doch dafür werden sie auch an diesem Wochenende nicht viel Zeit haben. Schließlich hängen sie schon ihrem ursprünglichen Plan, das Haus umzubauen, einen Teil als Ferienwohnung für Rad-Touristen, mächtig hinterher. Verworfen haben sie mittlerweile die Idee, ein Übernachten im Heuhotel im angrenzenden Stall anzubieten. Dafür sind die Auflagen vom Brandschutz zu hoch. "Leider kam im Haus bei der Sanierung die Decke runter. Das sorgte schon für Verzögerungen. Seither arbeiten wir uns aktuell von Raum zu Raum vor, kistenweise", berichtet das Paar.

"Und wir sind ja keine Bauarbeiter", betonen beide. Viel haben sie für die Sanierung sich über Internet schlau gemacht. Über ihre Erfahrungen schreiben sie in einem Internet-Blog (hof-platkow.de). Das ist wie ein Tagebuch, mit mehreren Einträgen. Das laufe gut, brachte auch schon über 700 Followern bei Instagram. Kontakt hält man damit zur Familie und zu Freunden. Offen ist der Blog für alle Interessierte. Auch will man andere durch ihre Erfahrungen vor möglichen Fehlern bewahren. Die beiden Aussteiger haben den Anspruch, vorrangig ökologische Baustoffe zu verwenden wie Lehm und Stroh statt typischer Dämmwolle. Sie drehen Videos von ihren Arbeiten, "auch für uns zur Erinnerung" und stellen sie mit online. Dazu haben sie mit Internet-Radio angefangen (Podcast). "Für Leute, die statt lesen lieber unsere Erfahrungen hören wollen." Sie sehen in ihrer Arbeit auch einen Netzwerk-Gedanken, um Leute anzulocken. Nicht nur Touristen, auch Interessierte, die hier austauschen wollen. Platz genug gibt es dafür. Eigene Hühner der alten Rasse Mechelner laufen schon über den Hof, sorgen für Eier und Fleisch. Begleitet haben sie die Tiere vom Brutautomaten bis zur Pfanne. Auch im Garten, bei Obst und Gemüse, wollen sie weiter werkeln, um halbwegs autark leben zu können.

Ihr nächstes großes Ziel ist die Ferienwohnung bis Juli fertig zu stellen. "Da kommen schon die ersten Gäste." Ist das Haus umgebaut, sollen im nächsten Jahr draußen auch Toiletten und Duschen für Zelt-Gäste folgen. Das Pärchen hat noch viele Ideen. "Und auch nette Nachbarn. Wir freuen uns hier auf die Zukunft."