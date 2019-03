Runde bietet Möglichkeit zum Austausch

MOZ

Wriezen Café – das hört sich gemütlich nach Kaffee und Kuchen an. Das Onko-Café im Darmzentrum des Krankenhauses Märkisch-Oderland ist aber für Krebspatienten und deren Angehörige sehr viel mehr: Es ist ein Ort, an dem sie alle ihre Fragen – und davon gibt es viele – rund um die Diagnose, Therapie und Nachsorge loswerden können. Einfühlsam stehen ihnen hier onkologische Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten und Psychologen zur Seite, heißt es vom Krankenhaus. Am 14. März ist es in Wriezen wieder soweit. Wie an jedem zweiten Donnerstag im Monat ist dann geöffnet.

Wer mit der schockierenden Diagnose Krebs konfrontiert ist, sieht sich vor viele Probleme gestellt, hat viele Ängste. Nicht jeder wagt es, dem Arzt gleich alle Fragen zu stellen. Manche Fragen ergeben sich auch erst nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, etwa wie das Stoma richtig gewechselt wird oder was gegen das Erbrechen und die Übelkeit nach der Chemotherapie hilft. Wichtig sind aber auch Informationen zu sozialrechtlichen Fragen. "Das Team möchte den Patienten hier im Onko-Café in allen Phasen ihrer schweren Erkrankung kompetente Unterstützung geben, sie informieren, sie beraten, sie dazu ermuntern, ihre Fähigkeiten zur Bewältigung der Krankheit zu nutzen und zu stärken. Sie wollen für sie eine Brücke zwischen Krankenhaus und der Versorgung zu Hause bauen. Das Onko-Café ist zudem ein Ort, an dem sich Betroffene miteinander austauschen, sich gegenseitig helfen und auch lernen, Hilfe anzunehmen – ein Ort, wo sie Lebensfreude tanken können." Nach Bedarf werden auch Fachvorträge zu Themen wie Stomapflege oder Ernährung angeboten.

Anmeldung unter: 033456 40205