Susi geht in Altersrente

Oliver Schwers

Fredersdorf (MOZ) Es wird mit Sicherheit Tränen geben: Die Gemeinde Zichow will ihre Susi verkaufen. Susi ist eines der heiß geliebtesten Feuerwehrautos der Uckermark. Der betagte und gepflegte Mercedes soll jetzt seine angestammte Garage verlassen, weil ein jüngerer Ersatz gekauft wird.

Mit dem Feuerwehrauto verbinden sich lange Geschichten und Anekdoten. Wenn Ortswehrführer Kurt Galow loslegt, hören alte und junge Kameraden genüsslich zu. Schon der handstreichartige Kauf nach der Wende war ein Meisterstück. Galow streichelt sogar zärtlich das Blech von Susi. Ihr Name steht mit weißen Buchstaben auf knallrotem Untergrund. Alle Feuerwehren der Umgebung wissen sofort: Jetzt kommen die Fredersdorfer.

Doch das Mädchen ist in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz so rüstig, wie die heutige Feuerwehrzeit es verlangt. Seit 1974 versieht das Löschfahrzeug unermüdlich seinen Dienst – 44 Jahre lang. Dafür hält sich Susi erstaunlich gut: Immer noch glänzt ihr Lack, blitzt der Chrom. Die dicken runden Kotflügel mit der vorgesetzten Pumpe demonstrieren bis heute den Stolz einer Techniker-Generation. Im großen Führerhaus ist Platz für Fahrer und Mannschaft.

Allerdings bekommt Susi allmählich Wehwehchen. So ist das mit dem Altwerden. Der Rost setzt ihr zu. Sie müsste einmal komplett in die Klinik, um generalüberholt ein zweites Leben antreten zu können. Doch das erscheint den Feuerwehrleuten viel zu teuer und vor allem unwirtschaftlich. Und jünger wird sie ja sowieso nicht. Irgendwann gibt es keine Ersatzteile mehr. Auch Ausstattung und Beladung entsprechen längst nicht mehr dem modernen Standard. Also steht der Abschied aus dem aktiven Dienst bevor. Feuerwehr Susi wird zwangsverrentet.

Bürgermeister Martin Röthke, selbst Liebhaber alter Motorräder, weiß um die aufkommende Wehmut. In seinem Büro steht ein Gipsabdruck von Susi. Als der stolze Mercedes einst von den Kameraden aus dem Raum Dortmund geholt wurde, verblüfften die Brandschützer den Dorfchef. Susi war viel zu groß, passte nicht durch Tore hindurch. Also okkupierten findige Geister einfach eine leere alte Halle mitten im Ort. Daraus ist später das Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehrgebäude geworden. Und so hat Susi ein Stück Geschichte geschrieben.

Der Gramzower Amtsausschuss hat bereits den Nachfolger bestellt. Der gebrauchte MAN steht bei einem Händler in Berlin und kostet 63 000 Euro. Er ist moderner, hat TÜV und eine entsprechende Ausstattung. In zwei Wochen soll der Wagen in Fredersdorf anrollen. "Wir haben die Entscheidung des Amtsausschusses mit Freude zur Kenntnis genommen", sagt Martin Röthke.

Zichow gibt 3000 Euro aus eigener Kasse dazu. Doch das wird nicht schwerfallen, denn Susi soll nach dem Willen ihrer bisherigen Nutzer als rüstiger Oldtimer dann wiederum meistbietend Geld einbringen. Es gibt genügend Interessenten für historische Feuerwehrtechnik in ganz Deutschland. Die Kollegen von Susi werden entsprechend hoch gehandelt. "Wenn ich noch zehn Jahre jünger wäre, würde ich sie ja selbst in Pflege nehmen", sagt Kurt Galow. "Dann würde ich daraus einen Getränkewagen machen." Solche Varianten gibt es bereits.

Doch der Ortswehrführer ist selbst schon 65, darf höchstens noch zwei Jahre aktiv zu Einsätzen mit. Für den Abschied von der guten alten Susi wird er sich etwas einfallen lassen. Und wie das neue Auto heißen soll, steht noch nicht fest.