WHG kündigt Verwalterverträge

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Wohnungsgesellschaft WHG will sich offenbar von der Sparte Eigentumsverwaltung trennen. Etliche Kunden haben bereits die Kündigung erhalten. "Ohne jede Vorwarnung", so ein Betroffener. Die WHG verweist auf die "zunehmende Unrentabilität" des Geschäftsfelds.

Kaum war der mutmaßliche Betrug, die Unterschlagung von Einnahmen in der Abteilung Eigentumsverwaltung innerhalb des kommunalen Wohnungsunternehmens WHG bekannt geworden, da flatterte Karl Meyer (Name geändert) auch schon die Kündigung ins Haus. Hauseigentümer Meyer hatte bislang seine Wohnungen durch die WHG verwalten lassen. Und war damit höchst zufrieden. Doch nun ist damit Schluss. Der Eberswalder muss sich einen neuen Verwalter suchen oder selbst ran. Denn: Die WHG beendet das Vertragsverhältnis. Sie begründet dies mit einer "zunehmenden Unrentabilität" der Abteilung Eigentumsverwaltung. Man wolle sich aufs "Kerngeschäft" konzentrieren. Die WHG bedankt sich für das "langjährige Vertrauen".

Für Hauseigentümer Meyer blanker Hohn. Und Fassungslosigkeit. "Wegen der Untreue einer leitenden Mitarbeiterin soll eine ganze Abteilung schließen. Und die Vertragspartner stehen da und müssen ihre Geschäfte neu ordnen", ärgert sich Meyer. "Wobei fraglich ist, wieso die Kompetenz, die über Jahre aufgebaut worden ist, nun zerschlagen wird."

WHG-Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam und Prokuristin Doreen Boden wollen indes betont wissen, dass die Entscheidung zu den Verwalterverträgen "überhaupt nichts mit dem Vorfall in der Eigentumsverwaltung zu tun hat". Die Abteilung wäre aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ohnehin auf den Prüfstand gekommen.

In einer fast dreiseitigen Pressemitteilung erklärt das Duo die Gründe. Die Firmenleitung verweist auf geänderte Berufszulassungsregelungen für Immobilienverwalter, auf die EU-Datenschutzgrundverordnung, auf höhere Versicherungsprämien, auf Handwerkermangel. Vor allem Sanitär- und Heizungsfirmen würden für diese Immobilien "keinen Havarie- und Bereitschaftsdienst mehr anbieten", ist zu lesen. "Durchschnittlich erzielt ein Immobilienverwalter zwischen zwölf und 26 Euro pro Monat je Wohnung." Diese Verwaltungsvergütung sei unter den neuen Bestimmungen "nicht mehr auskömmlich", heißt es weiter. Es ginge nicht an, dass in einem kommunalen Wohnungsunternehmen die Mieter "die Verwaltung privaten Immobilieneigentums mit ihren Mieten quersubventionieren", verteidigt die WHG ihr Vorgehen.

Nach eigenen Angaben verwaltete die WHG bislang um die 1000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten – für etwa 100 Wohnungs- und Hauseigentümer. Die Objekte lägen nicht nur in Eberswalde, sondern auch in Finowfurt, Marienwerder, Bernau, Oderberg und Berlin. Gekündigt wurden laut WHG u. a. elf Verwalterverträge in Finowfurt. Ebenso sieben Verträge für weitere, außerhalb von Eberswalde liegende Objekte. Nicht betroffen seien Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG). Dort liefen die Verträge zum Teil bis 2024. Die anderen Eigentümer, so erklärt die WHG, werden "dies (das Verwalten – d. Red.) zukünftig selbst tun". Schließlich seien sie heute schon "die direkten Vertragspartner für ihre Mieter, für die sich nichts ändert".

Dem widerspricht Meyer vehement. Er verweist darauf, dass die Mieter aufgrund von Sammelverträgen für Versicherungen, Gas, Energie und andere Leistungen von der Verwaltung durch die WHG profitiert haben. Deshalb seien für ihn die Folgen absehbar. Suche sich jeder Vermieter einen eigenen Versorger, steigen die Nebenkosten. Damit ginge letztlich wieder Kaufkraft in Eberswalde verloren. Meyer fordert die Politik und den Aufsichtsrat auf, "die Auflösung der Fremdverwaltung" durch die WHG zu überprüfen.