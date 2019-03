Kleiner Umweg führt zu Fontane

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Sein Stück wird die neue Spielzeit im Theater am Rand eröffnen: "Gier.Unterm Birnbaum". Ein Gespräch mit Regisseur Christian Schmidt über Theodor Fontane und die Beziehung beider zum Oderbruch.

Seit 2005 lebt und arbeitet Christian Schmidt im Oderbruch. Eine Landschaft, die ihn fasziniert. Während seiner Recherche für sein aktuelles Stück ist ihm klar geworden, wie eng auch Theodor Fontane mit dem Oderbruch verbunden war und welche Bedeutung dieser Flecken Erde für den großen Dichter, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Mit den "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" hat sich Christian Schmidt beschäftigt, als es ihn und seine Familie ins Oderbruch zog. "Vorher war Effi Briest Schulstoff", erinnert sich der 49-Jährige. Doch selbst beruflich hat den ausgebildeten Schauspieler der "Goethe der Mark Brandenburg" wenig beschäftigt.

Bis ihn dann die Lindenwirtin Bärbel Nolting aus Neulewin auf die im Oderbruch spielende Kriminalnovelle brachte. "Die habe ich gelesen und sie weggelegt. Wieder gelesen. Und ich wusste, das sie Potential hat", berichtet Christian Schmidt, der im Jahr zuvor schon den "Schimmelreiter" von Theodor Storm dramaturgisch an den Oderdeich gebracht hatte. So richtig fand Schmidt jedoch zunächst keinen Zugang zum neuen Stück. "Dann habe ich zunächst geschaut, ob es schon dramatisiert worden ist", erinnert er sich an den Entstehungsprozess für "Gier.Unterm Birnbaum". Schließlich sei er auf ein Hörspiel gestoßen. Von dem in Reitwein geborenen Günter Eich. Und dann sei der Funke übergesprungen. "Das hat mich inspiriert, denn er hat mit Rückblenden gearbeitet." Die ließen Christian Schmidt an Filmsequenzen denken – die nun ein wesentlicher Bestandteil des Theaterstücks sind. Darin: Catherine Stoyan und Pascal Lalo, die beide das Psychogramm eines Paares entwerfen und eine ganze Dorfgemeinschaft verkörpern. "Einerseits als Ausdruck von Identitätskrisen. Andererseits als Gestaltungsmittel, das die unterschiedlichen Haltungen der Dorfbewohner spiegelt."

Gedreht wurde im vergangenen Jahr an Originalschauplätzen an der Oder, in der Gaststätte "Zum feuchten Willi" in Neulietzegöricke, im "Alten Fritz" in Altlewin und in Neulewin. Premiere feierte "Gier. Unterm Birnbaum" am 28. September vergangenen Jahres in Zollbrücke. Und soll nun sogar auf Reisen gehen. "Im Herbst wird es in Frankfurt an der Oder ein Gastspiel geben", freut sich der Regisseur. In der kommenden Woche stehen nun zunächst noch einmal Proben an, bevor es am 15. und 16. März drei Vorstellungen im Theater am Rand geben wird. Zur Saisoneröffnung. Ein Umstand, der Christian Schmidt sehr freut. "Meine Arbeiten sowohl der Schimmelreiter als auch Gier – waren für das Theater totales Neuland und dennoch sind alle sofort mitgegangen und ich erfahre große Wertschätzung für meine Arbeit", so der Regisseur. Deshalb wird es auch nicht die letzte Zusammenarbeit mit dem Theater am Rand gewesen sein. "Ich habe da schon was im Blick", verrät er.

Anders als beim "Schimmelreiter", bei dem ihm sofort klar war, wie der Stoff umzusetzen sei, habe die Novelle von Fontane eine Weile sacken müssen. "Manchmal braucht es eben einen kleinen Umweg", sagt Christian Schmidt. "Als Regisseur muss man einen Film im Kopf haben. Man muss eine Welt entwerfen und das Ensemble und sein Publikum mit auf eine Reise nehmen." Mitten hinein ins Oderbruch, mitten ins Leben. In der sich damals wie heute die Frage stellt "Was bestimmt den Wert eines Menschen?". "Das ist nach wie vor ein brisantes Thema", findet Christian Schmidt. Und freut sich darauf, es nun vielen weiteren Besuchern seines Stückes nahe bringen zu können.

"Gier.Unterm Birnbaum" am 15. März um 19.30 Uhr und am 16. März um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Karten unter www.theateramrand.de