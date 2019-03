Ergebnisse einer kleinen Revolution

Die wichtigste Investition in der Wahlperiode: Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix an der sanierten Ortsdurchfahrt der B112. Im Hintergrund ist der Komplex von Kita, Gemeindezentrum, Ärztehaus und Turnhalle zu sehen. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai werden die Gemeindevertretungen, ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsbeiräte sowie der Kreistag neu gewählt. Die MOZ hat Mandatsträger um eine Bilanz gebeten. Heute: Podelzigs Bürgermeister Thomas Mix.

Nach der Kommunalwahl vor fünf Jahren hatte es in der Podelziger Gemeindevertretung eine kleine Revolution gegeben: Mit der Wählergemeinschaft "Bürger für Podelzig" waren erstmals Abgeordnete ins Dorfparlament eingezogen, die aus der Bürgerinitiative der Unterdorf-Bewohner gegen den massiven Lkw-Verkehr auf ihrer schmalen Anliegerstraße hervor gegangen war. Mit sechs der insgesamt elf Gemeindevertreter wurde "Bürger für Podelzig" zur stärksten Fraktion, die die Bürgermeisterin – Angelika Knispel – und ihren Stellvertreter, Thomas Mix, stellte.

"Wir sind mit dem Ziel und Versprechen angetreten, die Kommunalpolitik insgesamt bürgernäher zu machen, die Podelziger besser einzubeziehen", erinnert sich Thomas Mix. Der 54-Jährige hat vor einem Jahr das "Zepter" von Angelika Knispel übernommen, die ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen abgeben musste. Es sei ein nahtloser Übergang gewesen, sagt Thomas Mix. Was das Wahlversprechen betrifft, meint er: "Ich denke, wir haben Wort gehalten."

Er verweist zunächst auf die Einwohnerbefragung unmittelbar nach der Wahl. Ihre Auswertung mündete in ein ganzes Bündel von Maßnahmen, um vor allem die Rahmenbedingungen für die Älteren und die Jüngsten im Dorf zu verbessern.

Sichtbarstes Zeichen dafür ist der neu gestaltete Markt- und Festplatz am Dorfteich. Der sonnabendliche Markttag dort ist zum beliebten Treff vieler Podelziger geworden. Erst recht, seit es neue, überdachte Sitzgruppen gibt. Die Arbeit des Sozialausschusses und einer Markt-AG unter Leitung von Gemeindevertreterin Iris Marggraf haben dazu geführt, dass es inzwischen eine Fülle von Veranstaltungen im Dorf gibt. Die Palette reicht vom Neujahrsempfang für alle Podelziger über Muttertagskonzerte, Oster-, Herbst- und Weihnachtsmarkt bis zum Dorf- und Guts- sowie Halloweenfest und den informativen Treffs am Donnerstag in der Gaststätte.

Das Beste an den Veranstaltungen sei, dass die Vereine des Ortes, Gewerbetreibende und Landwirte dafür die Kräfte bündeln, sagt Thomas Mix. Er verweist auf andere Formen des Engagements der Bürger, wie den Einsatz für den Bau zweier öffentlicher Spielplätze im Dorf – an der Kita und im Ortsteil Klessin.

Das gewachsene Interesse der Podelziger an den kommunalen Angelegenheiten hat sich auch in vollen Besucherreihen im Gemeindezentrum gezeigt, wenn es etwa um Details und Folgen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt der B112 ging. Der war das größte investive Projekt im Dorf in der zu Ende gehenden Wahlperiode.

Der Straßen-, Geh- und Radweg- sowie Leuchtenbau hat deutlich länger gedauert als geplant, letztlich von Ende 2014 bis ins Frühjahr 2018. Jahrelanges Umleitungen fahren hat die Nerven der Podelziger strapaziert. Doch das Ergebnis entschädigt, das Ortsbild hat erheblich gewonnen.

Zu den Errungenschaften der zu Ende gehenden Wahlperiode zählt Podelzigs Bürgermeister auch, dass weitere Dorfbewohner "erleuchtet" wurden: Im Kreuzweg und am Reitweiner Weg, an der Klessiner Straße sowie an den Bushaltestellen in der Siedlung sind neue Straßenleuchten errichtet worden. Für die Haltestelle im Unterdorf ist der Auftrag erteilt.

Die Lösung eines weiteren Problems sei zumindest angegangen worden, so Thomas Mix – die bessere Regenentwässerung, vor allem im Bereich des Reitweiner Weges. Ein Fachbüro ist beauftragt, eine Planung als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln zu erarbeiten.

Nur eines sei leider nicht gelungen, muss Thomas Mix bekennen: Wieder einen Hausarzt und Niederlassungen von Fachärzten ins Dorf zu bekommen. Doch auch mit der Senioren-Tagespflege-Einrichtung, die bald im Ärztehaus eröffnet werden soll, werde eine große Bedarfslücke gefüllt, freut sich Podelzigs Bürgermeister.

Den neuen Gemeindevertretern übergeben die jetzigen Abgeordneten, unter ihnen zwei Ersatzleute für ausgeschiedene Mandatsträger, keine leere Kasse. "Wir waren zu keiner Zeit in der Haushaltssicherung und haben trotz der erheblichen Investitionen noch eine kleine Rücklage", sagt Thomas Mix. Er will sich wieder zur Wahl stellen und hofft erneut auf viele engagierte Mitstreiter. – Auch zum Frühjahrsputz, der am 30. März auf dem Klessiner Schlossareal und an der Kita ansteht.