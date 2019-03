Falscher Bruder will Geld

MOZ

Wandlitz (MOZ) Mit dem sogenannten Enkeltrick hat ein Betrüger versucht, eine Rentnerin in Wandlitz um eine fünfstellige Summe zu erleichtern. Er rief sein Opfer, das in der Richard-Wagner-Straße wohnt, am Donnerstagvormittag an, gab sich als der Bruder aus und bat um das Geld. Das wollte er sich zwei Stunden später abholen, wie er der Frau am Telefon erklärte. Er kam dann doch nicht. Die Seniorin erstattete Anzeige.