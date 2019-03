Die Engel schon gespürt

Matthias Haack

Neuruppin Spielt er mit größeren Kugeln als andere? Oder fehlt ihm die Kraft, um die knapp drei Kilogramm in der Hand zu halten? Hat das mit den Manschetten an beiden Knien zu tun? Manfred Behr gibt einige Rätsel auf.

Das hatte sich Manfred Behr in jungen Jahren und auch bis vor zwei Jahrzehnten nicht träumen lassen, dass er in hohem Alter soviel Freude und Freunde beim Kegeln findet. Und vor allem, "dass ich mit 79 noch dabei bin, obwohl ich schon die Englein gesehen habe". Das war vor 25 Monaten: Zwei Herzklappen wurden dem Neuruppiner eingesetzt. Seine Operation lief nicht komplikationsfrei. Lungenentzündung. OP in der Charitee, fünf Wochen Klinik Paulinenaue, drei Wochen Reha in Malchow. "Die Hölle war‘s Ostern 2017. Aber ich verdanke dem Sport wohl das Weiterleben", gesteht er. "Für mich war es eine der größten Motivationen, trotz des gesundheitlichen Sorgen wieder zurück auf die Kegelbahn zu kommen." Wohl weil er recht fit war, flogen die Englein vorbei.

Manfred Behr stammt aus Röbel. Er nahm in Neuruppin eine Lehre zum Zimmermann auf und gründete eine Familie, in der er der Hahn im Korb ist oder wie er sagt: "Der Behr, nicht mit Ä geschrieben." Zwei Töchter haben die Behrs. Eine, die nichts mit Sport am Hut hat, und eine, die im Ordnerstab beim Fußball-Brandenburgligisten MSV Neuruppin permanent im Einsatz ist. Ein zweiter Mann in der Familie Behr ist Thomas Protz, der entscheidende für die späte Liebe zum Kegelsport. Protz schiebt seit einer Ewigkeit für den BBC. Bis in die 2. Bundesliga führte ihn der Weg. Und er riss seinen Schwiegervater mit. "Bei uns spielte natürlich oft das Thema Kegeln eine Rolle, ob Turniere oder Training." Manfred Behr biss an. Aus Schnuppern wurde Trainieren, aus Trainieren Wettkampf. Für die vierte Vereinsmannschaft des BBC in der Kreisklasse. Im Februar aber sprang der Rentner im zweiten Team ein. In Glövzin punktete sein Sextett im Turnier der 2. Landesklasse, jeweils 838 Holz schoben Bernd Klatt und Karsten Rosenberg, Frank Pabst (876), Marc Pöthke (841) und Stefan Teßmann (814) waren die anderen drei, Manfred Behr legte an jenem Sonnabend 788 Kegel auf die Seite. Der BBC II wurde Vierter im Turnier.

"Damals fehlte einer und ich wurde gefragt, ob ich einspringe." Für den hageren Mann kein Problem. Warum auch? Er stand und steht aktiv im Leben – früher Fußballer, als Rechtsbein der Linksaußen, dann Tischtennisspieler für Union Neuruppin, und natürlich viel in der staugeplagten Kreisstadt auf dem Sattel unterwegs. "Da kommen mehr Kilometer zustande als im Auto und es geht zum Garten auch schneller. Im Sommer sind das schon mal 16 Kilometer." An vorderster Stelle steht jedoch das Schieben der Kugeln. "Das macht soviel Spaß", zeigt er sich noch immer begeistert. Halb zumindest. Von den vier Bahnen auf seiner Heimanlage am Rheinsberger Tor mag er die beiden rechten. "Auf der Eins klappt es nicht immer beim Rechtsaufsatz. Auf der Zwei ist es der Linksaufsatz, der mir Sorgen bereitet." Zu seinen Spitzenzeiten ließ er in seinem Wohnzimmer 876 Holz fallen. Bei 120 Würfen sind das also im Durchschnitt 7,3, demnach eine Plus 36.

Manfred Behr ist nicht nur Stammgast, wenn das Zweitligateam des BBC Heimrecht genießt. Er drückt derzeit "ganz fest die Daumen für die Fehrbelliner", auch wenn er dort aus zeitlichen Gründen noch nie ein Erstliga-Spiel live verfolgen konnte. Fehrbellin liefert sich an diesem Wochenende und zum Saisonfinale Ende März ein Fernduell mit Phönix Kiel um die Deutsche Meisterschaft. "Mögen die 90er richtig abräumen", schickt er Grüße an den Sechser um Kapitän Dirk Sperling.

Nichts mit dem Aufstieg, aber auch nichts mit dem Abstieg zu tun hat die Spitzenmannschaft des BBC in dieser Saison. Dagegen beendet die Zweite ihr Spieljahr auf einem Abstiegsplatz. Der BBC III und IV spielen auf Kreisebene, mit Manfred Behr im Kader. Das linke Knie bandagiert, das rechte ebenso. "Nichts Akutes, alles aus Vorsicht. Es schmerzt manchmal. Links mehr als rechts", gesteht er. Daher der ungewohnte Anlauf mit beiden Händen an der Kugel, will der Autor wissen? "Oh nein", kommt schmunzelnd die Antwort. "Meine Hand ist einfach zu klein, um die Kugel sicher zu fassen. Die linke nehme ich als Sicherung."