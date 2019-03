Zehdenicker Finanzpolitik in der Kritik

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Der Stadtentwicklungsausschuss in Zehdenick hat am Donnerstagabend den Etat-Entwurf für 2019 gebilligt und mehrheitlich ein positives Votum abgegeben – allerdings erneut nach kontroverser Diskussion. Tenor: Grundsätzlich bedarf es einer Neuausrichtung in der Finanzpolitik.

"Wir sind gar keine finanzschwache Kommune, vielmehr eine umsetzungsschwache", erklärte Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) während der Diksussion. Kämmerin Verena Rönsch hatte zuvor die Eckdaten des Etat-Entwurfs erläutert und darauf verwiesen, dass die Kommunalaufsicht die Stadt Zehdenick zu den finanzschwachen Kommunen zähle – zwei gibt es lediglich derzeit in Oberhavel.

Reinickes Einwand zielte auf die geringe Erfüllungsquote bei den Investitionen ab, die seit Jahren zu verzeichnen ist und für 2019 mit 29 Prozent angegeben wird. Zugleich plädierte Reinicke für kurzfristige Änderungen und Neuerungen bei Projekten für das laufende Jahr, freilich unter Vorbehalt der rechtlichen Verbindlichkeiten wie zugesagte Fördermittel. Grundsätzlich gehe es ihm auch darum, dass Vorhaben von der Verwaltung auch umgesetzt werden, bei der man derzeit den Eindruck habe, es gebe zwei, die aneinander vorbei arbeiteten.

Auf 2020 sollte der Ausbau der Exin-Straße verschoben werden (720 000 Euro, ebenso ein Teil der Arbeit für die Erneuerung des Zabelsdorfer Gemeindezentrums und Arbeiten in Höhe von 658 000 Euro am Verwaltungsgebäude. Bei der Sanierung der Brücke am Bootshafen sollten erst Zuwendungen eingeworben werde, plädierte Reinicke. Dringend geboten sei indes eine Verbesserung der Ausstattung der ehrenamtlichen Feuerwehr in Höhe von 50 000 Euro.

Dirk Wendland, der amtierende Bürgermeister, bekräftigte die Unterstützung für die Wehr. Dies sei auch seine Intention nach einem Gespräch mit Stadtbrandmeister Gerd Leege.

Zustimmung für Reinicke signalisierten die anderen Ausschussmitglieder. Zugleich wurde an die wichtigsten Projekte erinnert, den Kita-Neubau und den Umzug der Havelland-Grundschule, sprich die Reparatur des ehemaligen Exin-Campus’. Bernd Krumbach (Die SPD) kritisierte das Rathaus scharf für "zahlreiche Versäumnisse". "Die Verwaltung muss eins aufs Dach kriegen." Norbert Hasse (CDU) plädierte für eine externe Projektsteuerung kommunaler Investitionstätigkeit.