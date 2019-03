Feuerwehrmann seit mehr als sieben Jahrzehnten

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Während der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Schlaubetal sind Frauen und Männer, die seit 50 Jahren oder länger Feuerwehrleute sind, mit der Medaille für Treue Dienste in der Feuerwehr in Gold ausgezeichnet worden. Oder-Spree-Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz übergab die Medaillen, die eine staatliche Auszeichnung des Landes Brandenburg sind, an zwölf der Geehrten. Detlef Meine aus Müllrose hatte seine Medaille bereits im Januar während eines Besuchs des Brandenburgs Innenministers Karl-Heinz Schröter überreicht bekommen.

Als dienstältester Feuerwehrmann wurde Karlheinz Doerfert aus Ragow geehrt. Der 86-Jährige ist seit fast 71 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Als 15-Jähriger war er im April 1948 eingetreten – in Oegeln, wohin seine Familie nach dem Zweiten Weltkrieg aus den früheren deutschen Ostgebieten geflüchtet war. "Die Freiwillige Feuerwehr wurde damals in Oegeln neu aufgestellt", erinnert er sich. "Mein Vater war kurz zuvor aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt und wurde gefragt, ob er mitmachen wolle, er wollte aber nicht. Er sagte: ,Ich habe lange genug gedient – aber meinen Jungen könnt ihr haben‘."

Als er zehn Jahre später heiratete, war er stellvertretender Wehrleiter. Er zog zu seiner Frau nach Ragow, wurde dort auch sofort stellvertretender Wehrleiter und übernahm 1979 den Posten des Wehrleiters. Im Mai 1989 stellte er dann den Antrag, ihn vom Wehrleiterposten zu entbinden. "Zehn Jahre waren wirklich genug, ich wollte das nicht 20 oder 30 Jahre machen", sagt er. Im Oktober 1989 wurde er schließlich abberufen. Heute ist sein Enkel Matthias Krause-Burisch Ortswehrführer in Ragow.

Über die Medaille freut sich der Oberbrandmeister sehr. "70 Jahre Feuerwehrmann, das erreichen nicht so viele", sagt er.