Auferstanden aus Ruinen

Wiederentdeckt: Die originalen Stühle des Runden Tisches, an dem 1989 Bürgerrechtler, DDR-Politiker und Mitglieder neuer Parteien diskutierten, wurden in einem Lagerraum in Pankow entdeckt und als Kunstinstallation im Foyer des Hauses der Berliner Festspiele aufgestellt. © Foto: Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Vor fast zehn Jahren wurde der "Palast der Republik" in Mitte abgerissen. Das Haus der Berliner Festspiele hat sich im Rahmen einer Kunstaktion nun äußerlich in den DDR-Vorzeigebau verwandelt. Bis Sonntag gibt es politische Diskussionen, Installationen und Konzerte zum Thema Wende.

Bäume und Häuser spiegeln sich in den Scheiben des 60er-Jahre-Flachbaus an der Wilmersdorfer Schaperstraße. Die schillernden Scheiben von "Erichs Lampenladen", wie der Palast der Republik aufgrund seiner prächtigen Leuchten zu DDR-Zeiten im Volksmund hieß, wurden nach dessen Abriss in Dubai verbaut. Am Haus der Berliner Festspiele hat man den Spiegel-Effekt nun mit Bronzefolie nachgeahmt. Auch das DDR-Wappen ist nur eine Kopie. Dafür sind die roten Stühle echt, die im Foyer zu einer Kunst-Installation übereinander gestapelt wurden.

Sie stammen vom Runden Tisch, an dem 1989/90 Bürgerrechtler, Mitglieder neuer Parteien und Regierungsvertreter über die Zukunft der DDR verhandelten. Zeitzeugen aus diesen Runden werden im verwandelten Festspielhaus am Wochenende unter anderem darüber berichten, wie die ersten freien DDR-Wahlen vorbereitet wurden. Der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink zum Beispiel arbeitete damals am Entwurf der neuen DDR-Verfassung mit. Unter der Überschrift "Occupy History" will er am Sonnabend um 20.15 Uhr in der Bornemann Bar mit verschiedenen Gästen des Palastes "biografische und gesellschaftliche Ereignisse zusammendenken, so persönlich wie möglich", heißt es in den umfangreichen Programmheften, die im Foyer ausliegen.

Künstler, Philosophen, Musiker und Theaterleute bespielen bis Sonntag die Palast-Illusion mit Diskussionen, Ausstellung, Tanz und Konzerten. Ähnlich wie im einstigen DDR-Kulturpalast gibt es in dem 8000 Quadratmeter großen Bau mehrere Bühnen auf unterschiedlichen Ebenen. Im großen Saal, wo internationale Tänzer ein Stück zum Thema Aneignung von Kulturen und Grenzauflösung zeigen, wurde die Bestuhlung rund um die Bühne drapiert. "Die Gestaltung haben wir an die des großen Saals im Palast angelehnt", erklärt Dramaturg Jereon Versteelen.

Ansonsten erinnert im schlichten Inneren wenig an die Pracht des DDR-Prunkbaus. Statt der berühmten Kugelleuchten hängen einfache Lampen an der Decke. Auch die Palast-Gemälde fehlen. Es gibt nur ein großes Wimmelbild. "Die Wand der Wende" des Wiener Künstlers Felix Grütsch verwebt bekannte Persönlichkeiten wie Erich Honecker, Angela Merkel, Christa Wolf und Ulrich Mühe miteinander zu einer popartigen Szene.

Dazu gibt es Filme und Themenpfade zum "Treuhand-Trauma", der Bewegung der Blockfreien Staaten und der "Entsorgung der DDR-Geschichte". Auch der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige griechische Finanzminister Gianis Varoufakis kommt am Sonntag zu Wort. An den Abenden gibt es Konzerte. Beim "Musikpalast" am Sonntag um 19 Uhr spielen sich zahlreiche Bands aus dem In- und Ausland ihre neueste Musik vor.

Auch die Geschichte des Palastes selbst kann anhand einer der Themenrouten durch das Haus nachvollzogen werden. Der 1976 eröffnete Volkskammersitz- und Kulturtempel wurde trotz Proteste von 2006 bis 2008 abgerissen. "Sein Verschwinden steht symbolisch für das Verschwinden eines ganzen Kapitels ostdeutscher Geschichte", sagt Intendant Thomas Oberender.

Die Bronzefolie wird noch bis Ende des Jahres dran bleiben. Auch inhaltlich werden sich im Mauerfall-Jubiläumsjahr weitere Veranstaltungen mit dem Ost-Thema beschäftigen. Beim Maerzt-Musik-Festival für Zeitfragen werden zum Beispiel TV-Filme aus der DDR-Zeit laufen. "Bei der Verwandlung unseres Hauses in den Palast geht es nicht um Ostalgie", betont Oberländer. Aber wir wollen schon zeigen, dass der Osten nicht ein Land der Rechtsradikalen ist, sondern eines, das sich selbst zur Demokratie befreit hat.

