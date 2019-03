Markendorfer fordern Gehör

Ines Weber-Rath

Markendorf (MOZ) Fällarbeiten, die im Februar unangekündigt an der Straße Am Klinikum begannen, haben für den Ortsbeirat und eine Bürgerinitiative das Maß voll gemacht. Beide fühlten sich nicht ernst genommen, was die Planung für ein neues Wohngebiet betrifft. Jetzt kam der OB zum Vor-Ort-Termin.

Der Ortsbeirat hätte unbedingt informiert werden müssen, räumt OB René Wilke in der Runde im Markendorfer Feldsteinhaus auf die Beschwerde von Ortsvorsteher Dieter Rudolf ein. Baudezernent Jörg Glei-senstein kündigt eine entsprechende Auswertung an. Doch damit sind die Probleme im Zusammenhang mit dem geplanten Wohngebiet an der Straße Am Klinikum längst nicht vom Tisch.

Die Einsprüche der Bürgerinitiative zum Entwurf des Bebauungsplanes seien nicht berücksichtigt worden, beklagt deren Sprecher Frank Jacob. Der Bundespolizist hat im Juli 2018 in kurzer Zeit 75 Unterschriften von Anwohnern gesammelt, die verschiedenste Bedenken zum geplanten Bau von 15 weiteren Häusern an der Straße haben.

Bedenken hat auch Markendorfs Ortsbeirat formuliert. "Die sind von den Stadtverordneten bei der Abwägung alle ignoriert worden", erklärt Günter Müller. Der Bau-Zuständige im Ortsbeirat stellt klar: Der Ortsbeirat habe nichts gegen das neue Wohngebiet. Doch vor dessen Bau müsste die Erschließung verbessert werden. Die schmale Anliegerstraße Am Klinikum, über die bereits der Verkehr aus den Wohngebieten Am Waldrand, Am Wiesengrund und Am Klinikum läuft, verkrafte keine weitere Belastung, so der Ortsbeirat.

Seine Forderungen im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet sind nicht selbst ausgedacht. Sie finden sich im Rahmenplan für den Ortsteil aus dem Jahre 2001/02. In dem wurde schon damals ein "erhebliches Erschließungsdefizit" für Markendorfs Norden festgestellt – zu Zeiten, als die genannten Wohngebiete noch nicht einmal existierten.

Ohne eine zusätzliche rechte Abbiegespur an der Einmündung zur B87, eine Verlängerung des Wolfsweges bis zur Straße Am Klinikum, Entfernung der Poller am Fuchsweg und Zufahrt-Lösung für die Gewerbegrundstücke dort will der Ortsbeirat dem geplanten Häuslebau nicht zustimmen.

Das kann René Wilke nachvollziehen und soll seine Bauverwaltung prüfen, sichert er zu. Er will mit den Mitgliedern des Fachausschusses der Stadtverordnetenversammlung noch einmal nach Markendorf kommen, bevor diese den Bebauungsplan beschließt.

Doch das Projekt an sich sei im "gesamtstädtischen Interesse", betont der OB. Der Bürgerinitiative unterstellt er "egoistische Interessen". Sie wolle den Bau der Häuser auf der anderen Straßenseite schlicht verhindern. Dabei sei das Areal erschließungstechnisch "geradezu ideal" für eine Bebauung. Für 13 der 15 Bauparzellen gebe es bereits feste Reservierungen, so Wilke.

Frank Jacob, der sich gegen den Vorwurf, ein Verhinderer zu sein verwahrt, hatte sein Grundstück 2015 unter der Zusicherung des Bauträgers – eines Linken, wie er betont – erworben, dass dort nichts mehr gebaut werde.

Was mit den Eidechsen, Neuntötern und anderen geschützten Arten wird, die im Baugebiet leben, sollen Biologen in den kommenden Tagen untersuchen, kündigt René Wilke an.