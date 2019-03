Feuerwehr nimmt modernen Tanklöscher in Betrieb

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Welche Wertschätzung Hennigsdorfs Freiwillige Feuerwehr genießt, war am Donnerstag nicht nur daran zu erkennen, dass wieder ein neues Löschfahrzeug in Besitz genommen werden konnte. Zur Erstinspektion war auch Bürgermeister Thomas Günther (SPD) gekommen.

"Es ist fast schon ein jährlicher Feiertag", sagte er vor den Kameraden, die aus diesem Anlass eigens früher zum wöchentlichen Übungsabend erschienen waren. Im Haushaltsplan der Stadt ist in der Regel jährlich der Austausch eines alten gegen ein neues Fahrzeug vorgesehen. Diesmal trifft es ein 23 Jahre altes Löschfahrzeug. Ob dieses, wie einige ausgemusterte Vorgänger, ebenfalls in die polnische Partnerstadt Sroda geht, konnte Günther noch nicht mit Sicherheit sagen. Interesse sei signalisiert worden.

Das Fahrzeug mit Platz für neun Einsatzkräfte und mit einer Löschtankkapazität von 2 400 Litern wird vor allem zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es bietet aber auch alle Voraussetzungen, um einfache technische Hilfsleistungen erledigen zu können.

Der stellvertretende Wehrführer Bernhard Witt nutzte die Gelegenheit, auf das Engagement zu verweisen, dass die 70 freiwilligen Helfer im vorigen Jahr geleistet haben. Summiert man die Einsatzzeiten aller 280 Hilferufe, kommt die Feuerwehr auf 1 020 Stunden, in denen Brände gelöscht, Unfallautos geborgen, Öl gebunden oder Menschen aus misslichen Lagen befreit wurden.

Wird die Feuerwehr schon ihres Namens wegen zumeist mit dem Löschen von Bränden in Zusammenhang gebracht, sagt die Statistik etwas anderes aus. An erster Stelle stehen Einsätze, bei denen sich Hennigsdorfer ein- oder ausgeschlossen hatten. 62 Mal mussten Türen geöffnet werden.

Im Schnitt seltener als einmal pro Woche rückten die Kameraden zu einem Feuer aus. Unter den 42 zu bekämpfenden Bränden waren fünf Großbrände. Dazu dürfte auch der in der Stauffenbergstraße, bei dem im Dezember eine Wohnung ausbrannte, zählen.

Nicht sprunghaft, aber langsam und stetig steigt die Zahl der Mitglieder an. Das dürfte auch an der seit einigen Jahren geführten öffentlichkeitswirksamen Werbekampagne liegen. Zurzeit verfügt die Feuerwehr über 70 aktive Einsatzkräfte, dazu kommen noch 18 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Noch nicht in der Statistik enthalten sind die Kinder der Löschpinguine, die Anfang Januar ihren ersten Ausbildungsnachmittag hatten und jüngst ihre Uniform erhielten. Unter den elf Kids sind die Mädchen übrigens in der Mehrzahl.

Einer der großen unter den bisher 34 Einsätzen in 2019 war am 28. Februar der Brand einer Trafostation bei Bombardier.