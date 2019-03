200 Prozent mehr Einsätze zur Brandbekämpfung

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Feuerwehrleute in den Ortswehren im Amt Schlaubetal sind im vergangenen Jahr zu 141 Einsätzen ausgerückt. Allein 53-mal wurden sie zur Brandbekämpfung oder zur Durchführung des Brandsicherheitsdienstes gerufen.

Im ungewöhnlich langen und trockenen Sommer des Jahres 2018 mussten die Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Schlaubetal deutlich öfter als sonst ausrücken, um Brände zu bekämpfen. Dreimal so oft wie im Jahr davor, um genau zu sein. "30 Einsätze wegen Bränden – da hat sich die extreme Hitze bemerkbar gemacht", sagt Amtsbrandmeister Christian Weiß. "Bei uns im Schlaubetal hatten wir die Waldbrände zum Glück immer relativ schnell unter Kontrolle", betont er. Ganz anders sah es bei überregionalen Einsätzen wie bei dem Großbrand, der viele Tage lang bei Treuenbrietzen gewütet hatte, aus. Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind dort an mehreren Tagen auch Feuerwehrleute aus dem Amt Schlaubetal aktiv gewesen, vor allem aus Müllrose, als Teil der Brandschutzeinheit des Landkreises Oder-Spree. Dort dauerten die Einsätze dann wesentlich länger.

Die Hilfeleistung bei Treuenbrietzen lässt sich gut am Tachometer des Tanklöschfahrzeugs (TLF) der Ortswehr Müllrose ablesen. "Dieses TLF ist im vergangenen Jahr mehr als 3000 Kilometer gefahren", erläutert Christian Weiß, "normal sind etwa 600 Kilometer pro Jahr." Im Schlaubetal hatte aber niemand befürchten müssen, schutzlos zu sein, während das Müllroser TLF bei den Großbränden im Einsatz war. "Wir haben vier TLF im Amt", sagt der Amtsbrandmeister. Werde irgendwo ein Waldbrand gemeldet, würden generell alle TLF und der Gerätewagen Logistik in den Einsatz geschickt. Da sich ein Waldbrand sehr schnell ausbreiten könne. Auch personell hätten die Einsätze bisher immer abgesichert werden können.

Doch die Feuerwehrleute sind ja keine Berufsfeuerwehrleute. Viele arbeiten weit entfernt von ihren Heimatorten, stehen im Alarmierungsfall während ihrer Arbeitszeit nicht zur Verfügung. "Es gibt natürlich auch Tage, an denen einzelne Ortswehren nicht ausrücken können", bestätigt Christian Weiß, "doch das gab es schon immer. In einem solchen Fall wird eine benachbarte Ortswehr alarmiert. Das kommt tatsächlich ab und zu vor."

Während der feierlichen Jahreshauptversammlung der Amtsfeuerwehr kürzlich im Haus Katharinensee in Müllrose dankte er zusammen mit dem Oder-Spree-Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz und Amtsdirektor Matthias Vogel den Feuerwehrleuten für deren Tätigkeit im vergangenen Jahr. Insgesamt 255 Einsatzkräfte engagieren sich in den zwölf Ortswehren im Amt Schlaubetal. Dazu kommen 103 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen und 59 Kinder und Jugendliche in den Jugendfeuerwehren. "Die Zahl unserer Einsatzkräfte stagniert", sagt Christian Weiß. Das gilt allerdings nur im Vergleich zum Jahr 2017. Denn zuvor gab es einen stetigen Rückgang – von 290 im Jahr 2014 über 282 (2015) und 270 (2016) bis 255 (2017). Das heißt, seit 2014 ist die Zahl um 12 Prozent gesunken. Und deshalb gilt: "Wir könnten auf jeden mehr Einsatzkräfte gebrauchen", betont Christian Weiß.

Wie überall in Ostbrandenburg haben auch die Feuerwehrleute im Schlaubetal das Problem, dass junge Leute nach dem Schulabschluss die Region verlassen. Darunter sind natürlich auch junge Leute, die sich jahrelang in den Jugendfeuerwehren engagiert haben. "Inzwischen gibt es aber auch immer wieder mal den Fall, dass einzelne Leute wieder zurückkehren", erzählt der Amtsbrandmeister. "Diese versuchen wir, in die Feuerwehr zurückzuholen. Und in den vergangenen Jahren hat das schon ein paarmal geklappt."